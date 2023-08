El traspaso de una devaluación a los precios

El lunes pasado el país se vio sorprendido por la devaluación del llamado “dólar oficial” (tipo de cambio de referencia mayorista) cuya cotización pasó de 287,29 a 349,98 pesos por dólar (un incremento del 21,8%).

Al mismo tiempo, la cotización del llamado dólar blue pasó de 490 pesos a fines de junio a casi 800 pesos el pasado miércoles (un incremento del 63%).

Estos incrementos se reflejaron rápidamente en los precios internos elevando la tasa de inflación. Mucha gente se pregunta ¿por qué?, ignorando el funcionamiento de la economía y la larga experiencia argentina en este tema.

Argentina es un país pequeño con escasa influencia en la determinación de los precios internacionales, por lo que los precios internos de los productos que se exportan e importan necesariamente reflejan los precios internacionales, el tipo de cambio, los costos de transporte, y las políticas internas que distorsionan esos precios (aranceles, impuesto a las exportaciones y otras regulaciones). Estos precios necesariamente se modifican cuando cambia el tipo de cambio, con total independencia de los deseos de los gobiernos de turno.

En este contexto cabe preguntarse ¿De cuál tipo de cambio estamos hablando? Normalmente la mayor parte de estos productos se transan utilizando el tipo de cambio oficial, pero en procesos continuos de devaluación y aumento de precios muchos productos se cotizan a “costo de reposición”, es decir al tipo de cambio proyectado para el momento de la reposición, y generalmente se utilizan los tipos de cambio alternativos.

En la actualidad los productos que se transan utilizando el tipo de cambio oficial son: los alimentos, los medicamentos, los combustibles, los insumos esenciales, y algunas exportaciones industriales. El resto de los productos que se transan internacionalmente fijan sus precios utilizando el “costo de reposición”. Es por esto que, ante la reciente devaluación, los precios de todos estos productos se elevarán entre el 21% y el 60%.

Por otro lado, la evolución de los precios de los productos que no se transan internacionalmente depende de la evolución de la demanda interna, pero en el corto plazo todos los productores intentarán incorporar en sus precios el aumento de sus costos y subir sus precios de modo tal que su precio relativo no se deteriore.

En este contexto, se repiten preguntas como: ¿Por qué tienen que subir los alquileres y las peluquerías? Son preguntas válidas, requieren una repuesta y el párrafo anterior lo explica.

El precio de los alquileres es generalmente un porcentaje del valor del inmueble, los que normalmente se cotizan en dólares. Si estos precios en dólares no se modifican los alquileres subirán. Del mismo modo, el peluquero ve el incremento de sus costos (alquileres, electricidad, etc.), pero además no quiere que su ingreso neto se deteriore, por lo que sube sus precios.

En mi libro Lecciones de la Crisis Argentina afirmaba que en Argentina (y no en el resto de los países) una devaluación exitosa se pasaba 90% a precios dentro de los 12 meses siguientes, y una no exitosa lo hacía en un 110%. Estos números no eran caprichosos ni estaban basados en un análisis teórico; eran el reflejo de la experiencia histórica argentina.

La devaluación de mayo de 1975 mejoró inicialmente el tipo de cambio real en un 125%, pero seis meses después esa mejora bajó a apenas el 50%. La devaluación y unificación posterior volvió a elevar el tipo de cambio real un 550%, pero doce meses después esa mejora bajó al 85%.

La situación en febrero de 1989 fue aún peor; la cotización del dólar pasó de 10 a 600 en seis meses, elevando el tipo de cambio real, pero nueve meses después la suba de los precios había borrado gran parte de esa mejora. Y en noviembre de 1990 la devaluación mejoró el tipo de cambio real 63% pero doce meses después la situación estaba peor que antes de la devaluación.

La única devaluación relativamente exitosa fue la de 2001-2002, en la que se logró mantener cerca del 50% de la mejora inicial del tipo de cambio real; pero esto se logró con una recesión superior al 11% y con la imposición de impuestos a las exportaciones que reducían la “verdadera” devaluación.

Sin embargo, la situación es bastante distinta en otros países. Entre el 23 de abril y el 23 de septiembre de 2015 el real brasileño pasó de 2,58 a 4,18 (un incremento del 62%), pero la tasa de inflación fue 6,32%, con un leve incremento en relación al período anterior.

Las experiencias de otros países nos llevan a la conclusión de que en los países con bajos niveles de inflación y de dolarización el traspaso de los movimientos cambiarios a precios es muy inferior al de aquellos países dolarizados de hecho y con alta inflación. La verdadera unidad de cuenta en nuestro país es el dólar y los agentes económicos expresan los precios en pesos tomando en cuenta la cotización del dólar.

Eso nos lleva a otra pregunta: ¿Cómo se mejora la competitividad del país si las devaluaciones no nos permiten mejorar el tipo de cambio real? La respuesta es bastante clara.

Un país es competitivo si las empresas que compiten con el exterior (ya sea exportando o sustituyendo importaciones) ganan dinero, y para lograrlo no basta con modificar ligeramente un precio relativo; es necesario mejorar todos los costos que influyen en la competitividad de un país.

Cómo podemos ser competitivos si la carga impositiva de las empresas que cumplen con todas sus obligaciones es dos veces superior a la de otros países; si el riesgo país supera los 2.000 puntos y competimos con otros cuyo riego país es inferior a 100 puntos; o si las regulaciones encarecen todo el proceso productivos. Es imposible.

Esto implica que para ser competitivo el país debe atacar los problemas donde están: bajar su carga impositiva, reducir los impuestos al trabajo, bajar la carga financiera, simplificar –o eliminar- la mayoría de las regulaciones, evitar las crisis periódicas que reducen la productividad de las inversiones y generan conflictividad social, etc.

Si devaluar fuese la solución a los problemas argentinos, seríamos el país más rico del mundo.

Ricardo Arriazu es economista.