El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo admite a trámite el recurso contra la sentencia del caso Alsasua

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha admitido a trámite seis de los recursos presentados por los ocho jóvenes de Alsasua condenados en España a penas de entre 1 año y medio y 9 años y medio de prisión por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en 2016.

Además, no se descarta que los otros dos recursos restantes sean admitidos igualmente en las próximas horas, según ha indicado en declaraciones a Efe un portavoz de la plataforma vecinal “Altsasukoak Aske”, Aritz Leoz.

Este grupo, junto al de familiares de los 8 encausados, “Altsasu Gurasoak”, han impulsado desde 2016 el proceso para que los jóvenes no fueran juzgados por terrorismo en la Audiencia Nacional, y que su causa se dirimiera en los juzgados ordinarios de Navarra al considerarla una pelea de bar.

Finalmente fueron condenados por el Tribunal Supremo por la agresión a penas de entre 1 año y medio y 9 años y medio de prisión, sentencia que rebajó la inicialmente dictada por la Audiencia Nacional, que no apreció terrorismo en los hechos.

Agotado el recorrido judicial en España, los 8 recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por entender que en España se habían “vulnerado los derechos fundamentales y humanos” de los jóvenes, “a tener un juez imparcial, a la libertad, al honor y a la intimidad”, señalaron en su día los padres de los encausados.

Por ello, hoy han recibido la confirmación de la admisión a trámite de los recursos “muy contentos y contentas porque esto, aunque no vaya reparar la injusticia, sí consideramos que puede servir para que no vuelva a pasar, para que se hagan las cosas bien y que sea todo justo”, porque “el juicio no tuvo que salir de Navarra”.