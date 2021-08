El triunfo talibán en Afganistán, preludio de cambios políticos y sociales en la región – Télam

El triunfo de los talibanes signific un hecho inesperado para Estados Unidos, la OTAN y la Unin Europea. Foto: AFP.

La toma del poder en Afganistn, donde los talibanes entraron a la capital sin encontrar resistencia, presagia profundos cambios polticos y sociales no slo en el pas, sino tambin en los estados vecinos, anticiparon especialistas.

Los talibanes aseguraron que formarn un “gobierno islmico inclusivo” con otras facciones y que mantienen negociaciones con polticos de alto nivel, incluidos lderes del Gobierno anterior y, aunque persisten en la idea de hacer cumplir la ley islmica, aseguraron que proporcionarn “un entorno seguro para el regreso a la vida normal despus de dcadas de guerra”.

As lo seal el portavoz talibn Suhail Shaheen en una charla telefnica con el servicio pblico de radiodifusin britnico, BBC.

Desconfianza y temor en la poblacin

Muchos afganos, sin embargo desconfan de las promesas de los talibanes y temen que el futuro Gobierno sea tan violento y opresivo como el anterior, a partir de preocupantes seales, como el intento de regresar el nombre del pas a Emirato Islmico de Afganistn, que es como lo llamaron la ltima vez que gobernaron.

La desconfianza tambin se fundamenta en que el comportamiento talibn sobre el terreno no coincide con esos testimonios conciliadores.

Su enorme astucia negociadora los coloc de nuevo al timn de este pas semidesrtico, una nacin compuesta por diferentes etnias: hazaras en el centro, pastunes en el sur y en el este, tayikos y uzbekos en el norte, sin olvidar los pueblos kirguises, baluches, turcomanos, aimaks o nuristanes.

Dentro de este mosaico, los pastunes representan la mayora, con cerca de un 40% de la poblacin total, y los talibanes suelen pertenecer a este grupo tnico de origen iranio.

Quienes no comulgan con la ideologa talibn o trabajaron estos aos de conflicto para las tropas extranjeras, temen ser perseguidos sin piedad e incluso degollados por los nuevos lderes.

Las mujeres son, desgraciadamente como siempre, el eslabn ms dbil de la cadena y los pedidos de visados y asilo poltico se dispararon, pero no todos podrn salir.

El recuerdo de Vietnam

Muchos opinan que Estados Unidos enfrent a un enemigo que desconoca y sin una estrategia de salida y compararon esta situacin con lo ocurrido en Vietnam en 1975.

Algunos analistas occidentales escribieron que esta situacin desesperada que vive Afganistn se parece demasiado a la de Vietnam en 1975 cuando las tropas del Vietcong forzaron una salida humillante de los soldados de Estados Unidos apostados en Saign, su ltimo reducto.

“Tanto en Vietnam como en Afganistn el Pentgono se enred en una guerra contra un enemigo que desconoca, sin una estrategia de salida y con una narrativa txica de cara al pueblo americano”, escribi Alberto Rojas para el diario El Mundo de Espaa.

“Tanto la milicia Vietcong como los talibanes sufrieron enormes prdidas contra la maquinaria militar estadounidense y sus terrores tecnolgicos, pero resisti gracias a un mayor conocimiento del terreno, ya sea la selva o el desierto, una mayor motivacin y una letal tctica de guerrillas. En ambos casos, Estados Unidos fue incapaz de ganar un conflicto en el que pareca el terico favorito”, agreg.

xodo

Su relativamente fcil llegada a Kabul, explic Rojas, tendr consecuencias inevitables no slo en Afganistn sino tambin en Europa, donde se vivir una nueva crisis de refugiados en el plazo de un par de meses.

Todos los que ahora escapan asustados llegarn en otoo (boreal) en tropel a Europa y los grandes ganadores en todo esto sern las mafias que trafican con las personas y su futuro.

Error de clculo

El triunfo de los talibanes signific un hecho inesperado para Estados Unidos, la OTAN y la Unin Europea, coment la agencia de noticias Sputnik.

Hace apenas un mes, el propio presidente norteamericano, Joe Biden, asesorado por sus servicios de inteligencia, consider “poco probable” que los insurgentes dominaran todo el pas. Un enorme fiasco y error de clculo.

Apoyo de Pakistn

Ahmed Rashid, veterano periodista paquistan experto en Afganistn, consider que los talibanes siguen estando apoyados por los servicios secretos y el Ejrcito de Pakistn, que les han ofrecido refugio seguro en las localidades de Peshawar y Quetta, es decir, al otro lado de la frontera.

Rashid estim que hubo falta de unidad en la resistencia afgana.

Fracaso internacional

Para l todo esto no es ms que un gran fracaso internacional, donde el expresidente estadounidense, Donald Trump, que quera negociar con los talibanes a toda prisa para conseguir un acuerdo que coincidiera con su carrera electoral, jug un papel destacado.

“Lo que pas es que los estadounidenses cedieron demasiado a los talibanes: la liberacin de 5.000 prisioneros (acuerdo alcanzado en febrero de 2020), no condicionar el acuerdo a la situacin de las mujeres y la sociedad civil. Cedieron tanto que ahora ya no hay nada que se les puede ofrecer, de modo que no hay forma de frenarlos“, seal Rashid.

“Son las peores negociaciones jams llevadas a cabo por Estados Unidos. Han destruido su propia fuerza en la negociacin. Y Biden ha mantenido esa poltica”, agreg.

Otro factor determinante fue que Washington cedi el control del proceso de paz a la ONU, pero las agencias de Naciones Unidas como Unicef o Acnur carecen de financiacin y el secretario general, Antnio Guterres, tiene poca o nula influencia en esta crisis.

Un resultado posible

Con los talibanes asentados en el poder, es previsible una radicalizacin en el rea, concretamente en Pakistn. Incluso, podra sobrevenir all una crisis poltica.

Tambin podran sentirse sus efectos en alguna repblica de Asia Central, lo que incomodara a Rusia, o en la zona uigur, un grupo musulmn limtrofe con Afganistn, lo que no le gustara nada a China, concluye el reporte de la agencia de noticias rusa.