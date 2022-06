El Vaticano busca reabrir un ‘debate no ideológico’ sobre el aborto

La Pontificia Academia para la Vida del Vaticano consideró este viernes que es «importante» reabrir un «debate no ideológico» sobre el aborto tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que abolió la sentencia Roe v. Wade con la que el mismo tribunal había legalizado la interrupción del embarazo en 1973.

«El dictamen de la Corte muestra cómo el tema del aborto sigue suscitando acalorados debates. El hecho de que un país grande con una larga tradición democrática haya cambiado su posición sobre este tema también desafía al mundo entero», planteó la institución en un comunicado divulgado este viernes.

Para el organismo vaticano, «no es correcto que el problema se deje de lado sin una consideración general adecuada», al tiempo que planteó que «la protección y defensa de la vida humana no es un tema que pueda quedar circunscrito al ejercicio de los derechos individuales, sino que es un asunto de amplia trascendencia social«.

«Después de 50 años, es importante reabrir un debate no ideológico sobre el lugar que tiene la protección de la vida en una sociedad civil para preguntarnos qué tipo de convivencia y sociedad queremos construir», sostuvo la nota oficial.

Regarding the United States Supreme Court decision that modified the 1973 legal position Roe v. Wade on the issue of abortion, the Pontifical Academy for Life presents the following statement. pic.twitter.com/VJW6sCE053

— Pontifical Academy Life (@PontAcadLife) June 24, 2022