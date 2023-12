El Vaticano pidió a la COP28 que favorezca la transición energética

El Vaticano pidió este viernes que la cumbre climática COP28 que inició en Dubai favorezca la transición energética para reducir combustibles fósiles y aseveró que la crisis ambiental «está vinculada» al comportamiento humano.

«La esperanza es que la COP28 pueda dar indicaciones claras para favorecer esta aceleración, una transición energética que puede declinarse de varias maneras, empezando por la reducción gradual y rápida de los combustibles fósiles», planteó el secretario de Estado Pietro Parolin, quien representará a la Santa Sede luego de la cancelación del viaje del papa Francisco.

Para Parolin, el cambio hacia un nuevo modo energético debe darse «mediante un mayor uso de las energías renovables y la eficiencia energética, así como mediante un mayor compromiso con la educación para la ecología integral».

Según el cardenal italiano, «los medios económicos y técnicos para contrarrestar la crisis climática son necesarios, pero no suficientes».

En ese marco, el considerado «número dos» del Vaticano sostuvo en diálogo con la prensa de la Santa Sede que «es indispensable que vayan acompañados de un proceso educativo que incida en cambios en los estilos de vida y en los medios de producción y consumo, orientados a promover un modelo renovado de desarrollo humano integral y de sostenibilidad, basado en el cuidado, la fraternidad, la cooperación entre los seres humanos y el fortalecimiento de esa alianza entre el ser humano y el medio ambiente».

