El vídeo del fallo de un misil ruso: da la vuelta e impacta en el punto de lanzamiento

La invasión de Ucrania por parte de Rusia no está siendo un paseo militar y ya se han cumplido cuatro meses de conflicto en el que las tropas de Putin van avanzando lentamente y apenas logrando sus objetivos.

Además, el Kremlin no deja de registrar pérdidas, tanto humanas como materiales. Prueba de ello es un vídeo que se ha difundido en redes sociales este fin de semana.

En las imágenes se ve cómo un sistema ruso de misiles tierra-aire se dispara a sí mismo en un extraño mal funcionamiento de la operación. En el vídeo se ve el misil ascendiendo hacia el cielo, antes de girar en el aire y chocar contra el lugar de donde vino en una enorme explosión.

This is reportedly footage of a failed Russian air defense system missile launch from Alchevsk, Luhansk Oblast. https://t.co/6ekiNna454 pic.twitter.com/DvHf1heAR8

— Rob Lee (@RALee85) June 24, 2022