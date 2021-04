El virólogo más prestigioso de EE UU indica el lugar al que no va ni estando vacunado

A pesar de que la vacunación contra el coronavirus en EE UU avanza a un ritmo vertiginoso -con tres millones de vacunas administradas al día-, el país continúa en una “encrucijada”, ya que después varios meses de descenso en la incidencia de contagios, la tendencia ahora es “al alza”, según ha advertido esta semana el principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci.

El prestigioso médico estadounidense ha contado en una entrevista en Business Insider la importancia de mantener la cautela a pesar de estar vacunado contra el coronavirus.

En su caso, Fauci recibió la primera dosis de la vacuna el 22 de diciembre. Ahora, ya inmunizado, su vida ha cambiado muy poco, ha revelado. Antes de estar vacunado, Fauci y su esposa se reunían con sus vecinos siempre en exteriores, incluso en otoño e invierno: “Siempre que nos reuníamos, lo hacíamos afuera, congelándonos el trasero, usando mascarilla, cenando o tomando una copa en mi terraza”, ha indicado.

El cambio más grande tras haber sido inmunizado es que esas reuniones se han trasladado al interior de la vivienda. “Nos sentimos muy cómodos en la casa sin mascarillas, y podemos tener contacto físico y cosas así”, ha contado.

No obstante, ha confesado que hay un lugar al que no acude: “No creo que yo, incluso estando vacunado, entre en un lugar cerrado y lleno de gente donde no se usan mascarillas“, ha comentado.

Según Fauci, la vacunación no debe suponer una luz verde para reanudar aquellas innumerables actividades que se realizaban antes de la pandemia. Por ejemplo, acudir a una sala de cine en la que los espectadores se quitan la mascarilla para comer palomitas: “Eso todavía me preocuparía”, ha asegurado Fauci.

También se quedan fuera los interiores de bares y restaurantes con personas comiendo y bebiendo sin mascarilla.

Estas recomendaciones van en línea con las pautas que establecen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE UU (CDC, por sus siglas en inglés), que indican que los estadounidenses vacunados deben continuar usando mascarilla en público en todo momento y evitar reuniones sociales de tamaño mediano y grande.

Para Fauci es importante que los estadounidenses, vacunados y no vacunados, sigan evitando las multitudes y mantengan la distancia de seguridad hasta que se sepa con certeza que las personas vacunadas no transmiten el virus.

“Si pudiéramos aguantar un tiempo, llegaremos a un punto en el que la protección de la comunidad en general por la vacuna haría muy poco probable que volvamos a tener otro aumento”, ha concluido.