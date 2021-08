El voto joven en pandemia: sensibilidades y realidades contrapuestas – Télam

“Hay una desproporcin en la cantidad de candidatos respecto del padrn que representan los jvenes” seala Melina Vzquez, investigadora del Conicet y docente de la UBA

En la Semana de la Juventudes, en la que el Gobierno lanz una batera de polticas pblicas para esas generaciones, la bsqueda del voto joven, como tambin el debate sobre la orientacin de la rebelda y la amenaza del desinters y la apata, quedaron en el centro del debate para los analistas en opinin pblica.

La reflexin sobre estos temas resurgi con el inicio de la campaa electoral y en las ltimas semanas se convirti en una cuestin ineludible de la agenda, por lo que Tlam, en vsperas de un nuevo aniversario del Da Internacional de la Juventud, que se celebra este jueves, consult a un grupo de investigadores que monitorean el fenmeno.

Quienes analizan estas cuestiones desde encuestas y estudios cualitativos coinciden en que la apelacin a las juventudes se realiza con campaas direccionadas a travs de expresiones artsticas, acciones de gobierno que buscan ampliar derechos, pero tambin desde la exacerbacin de ideas individualistas que se presentan como transgresoras.

Estas son algunas de las iniciativas y estrategias que los partidos y coaliciones estn poniendo en prctica en esta nueva coyuntura electoral, con la intencin de captar el voto joven -que segn los especialistas rene al 20 por ciento del padrn-, una bsqueda que se complejiza ms en tiempos de pandemia.

Los investigadores Shila Vilker, de la consultora Trespuntozero, y Nicols Bertone, de Zuban Crdoba, describieron en dilogo con esta agencia las particularidades del electorado de 16 a 25 aos, mientras que el socilogo y analista poltico Carlos De Angelis analiz los cruces entre rango etario y clase social, como tambin sus impactos electorales.

Tambin comparti algunas conclusiones la investigadora del Conicet y docente de la UBA Melina Vzquez, quien hace unos das present un informe sobre “acciones colectivas juveniles durante la pandemia” en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Espaa y Mxico.

Vilker, por caso, diferenci “cuatro sensibilidades juveniles” a la hora de describir las maneras de ser joven en la Argentina actual, y en ese sentido enumer “la lgica antisistema” de los jvenes definidos como libertarios; “los jvenes atravesados por la matriz ecolgica, feminista y contraheteronormativa”; un arquetipo juvenil “de clase media baja del conurbano”; y finalmente “el joven desinteresado”, sin consumo de medios, desinformado sobre la actualidad poltica y al mismo tiempo usuario activo en las redes.

En relacin a la primera categora, Vilker seal que ese grupo expresa una “lgica antisistema en la que el ambiente ms libertario pesa menos que lo ideolgico”, mientras que al segundo colectivo generacional los defini como “jvenes atravesados por la matriz ecolgica, feminista o contraheteronormativa” que tienen una “concepcin en la vida comn” que busca mayor armona entre la humanidad, los animales y la naturaleza.

Sobre esta ltima clasificacin, la consultora plante que ese modo de ser jvenes expresa una “matriz mucho ms colectiva y, por lo general, son los segmentos ms formados, de una clase media para arriba, con un muy fuerte compromiso con las causas”.

En relacin a los jvenes “de clase media baja del conurbano”, los describi como “pibes que yo llamo ‘los jvenes viejos’, porque aspiran a lograr lo que lograron sus viejos, pero estn sumidos en un pesimismo dramtico”, y sobre este diagnstico subray: “La pandemia trajo dos sentimientos, que son incertidumbre y desnimo, y eso atraviesa las elecciones”.

Por ltimo, aadi Vilker, “el cuarto tipo de segmento (juvenil) son los jvenes desinteresados, que no conocen a las figuras (de la poltica), no saben nada, no tienen consumo de medios pero las redes les dan mucha informacin fragmentaria”, afirm.

Bertone, por su parte, analiz la actualidad de la franja etaria de 16 a 25 aos y para eso se bas en los resultados de un relevamiento realizado recientemente, sobre el cual plante: “Desde la consultora observamos que los jvenes estn mas vinculados a moverse en dos extremos: uno es el cuidado colectivo, y el otro, pensar que las instituciones no han respondido, por eso son tan atractivas las ideas libertarias”.

“Estas ideas (con eje en la libertad individual y que promueven un Estado mnimo) expresan rebelda, por lo cual es importante que los partidos hagan renacer el sentimiento de confianza”, advirti Bertone, quien por otro lado adelant que debido a la pandemia “la campaa ser muy digital”, un rasgo que “la derecha ha sabido interpretar”.

En tanto, De Angelis analiz que “el voto joven, en general, es un electorado importante, porque tiene mucho peso electoral”, pero al repasar los mensajes que circulan en esta campaa electoral observ que los distintos candidatos “no le estn hablando a nadie” de esa franja etaria, al menos hasta ahora, y por otro lado reconoci que “en momentos de pandemia” es complejo o muy difcil “generar polticas de primer empleo”.

Para De Angelis, esa “falta de convocatoria directa” por parte de las distintas coaliciones electorales “est impactando diferencialmente” a los jvenes “que tienen 16 o 17 y no pudieron terminar el secundario”, y sobre ese punto evalu que ante el llamado a las urnas para las PASO del 12 de septiembre y las generales del 14 de noviembre “ese sector est realmente desorientado del voto”.

“En medio de la pandemia, muchos no irn (a votar) por falta de entusiasmo”, vaticin el socilogo y director del Centro de Opinin Pblica de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

“El riesgo es que quede este grupo etario quede aislado y que los nicos (actores polticos) que les dirijan discursos, por cierto disruptivos, sean los libertarios como este hombre, (el influencer, abogado y especialista en Bitcoins) Carlos Maslatn, que sali de las redes sociales”, remarc.

En ese sentido, al referirse a las convocatorias del sector ‘libertario’ y anticuarentena, De Angelis sostuvo que “convocan a travs de las rebeldas, porque en plena pandemia te invitan a no usar barbijo o ir a fiestas clandestinas”, y agreg que en lo discursivo siempre le estn hablando a un “sector de clase media, media alta”, porque el otro grupo social de jvenes “no tiene plata para ir a un restaurante” y “queda aislado”.

Finalmente, la investigadora Vzquez, doctora en Ciencias Sociales y especializada en juventudes y ciclos polticos, resalt en dilogo con esta agencia que “desde 1983, la participacin promedio de votantes en Argentina es del 80%”, una cifra que “no encuentra diferencias al analizar la participacin de jvenes de 18 a 25 aos de edad”.

“Las juventudes de 16 y 17 aos votan en promedio un 20% menos”, acot Vzquez, y record que en el ao 2012 se sancion la Ley de Ciudadana Argentina “que propuso ampliar no obligatoriamente el voto en esa franja”, un objetivo que a pesar de todo se fue cumpliendo ya que la participacin electoral de esa grupo poblacional “ha ido en aumento”.

“Al mismo tiempo, los partidos han empezado a disear campaas juveniles y del mismo modo comenzaron a aparecer figuras, candidatos como (la legisladora portea) Ofelia Fernndez (del espacio Patria Grande, que forma parte del Frente de Todos), por ejemplo, o Delfina Ezeiza (precandidata por el partido Libertario y cercana al precandidato a diputado nacional por la CABA Javier Milei)”, repas.

“Sin embargo, sigue habiendo una desproporcin en la cantidad de candidatos respecto del padrn que representan”, puntualiz.

Segn la analista, “hay ms votantes que referentes juveniles, y habra que analizar si esto tiene que ver con una cuestin de cupos o con una representacin poltica juvenil vinculada a militancia, luchas, como es el caso de Ofelia”, consider.

En contraste, “el caso de Delfina Ezeiza, precandidata a legisladora portea por La Libertad Avanza, toma desde ese espacio la metodologa de combinar elementos disruptivos con otros conservadores. Ella est en contra de la ESI (Educacin Sexual Integral) con el argumento de que el Estado no debe entrometerse en la vida de las personas”, describi.

En otro orden, la investigadora del Conicet observ que “las juventudes toman de sus espacios las ideas que buscan representar, pero apuntan a un cambio de sentido, que se impone o se evidencia a travs de expresiones artsticas”, y ejemplific con un antecedente extremo, que implic un delito y deriv en una denuncia judicial por incitacin a la violencia, como la colocacin de bolsas mortuorias en las rejas de la Casa Rosada con nombres de dirigentes polticos, gremiales y personalidades de los Derechos Humanos cercanos al oficialismo.

Sobre ese episodio, Vzquez asegur que “el pensamiento es el mismo” pero la supuesta “expresin artstica” correspondi “a los ms jvenes”, tras lo cual agreg que “difcilmente lo hubiramos visto ah a Ricardo Lpez Murphy”.

Vzquez aadi, por otra parte, que a la hora de analizar el comportamiento de los jvenes hay que tener en cuenta que “ser joven no es un atributo de la biologa, sino que tiene que ver con prcticas sociales” que a su vez estn atravesadas con el hecho de “hacerse jvenes a travs de la escuela a la que van, de las prcticas sociales que realizan, con la poltica, la msica”.

“Todas las campaas electorales aparecen vinculadas con estos aspectos; de hecho esta semana el presidente Alberto Fernndez lanz en la Semana de Juventudes, un portal donde a travs de la msica se expresan las formas de ser”, destac la sociloga, y en ese marco mencion “a (Amado) Boudou tocando la guitarra” como ms recientemente a “Milei, con su promocin del tema ‘Se viene el estallido'”.

Y para completar ese anlisis, insisti en que “todos buscan captar a ese segmento” del electorado, para lo cual “el Frente de Todos le habla a los jvenes sobre el compromiso poltico y militante, mientras que desde la derecha el discurso es la anti-poltica y la exacerbacin de la mirada negativa sobre los polticos”.

“Las derechas empezaron a construir una agenda para los jvenes y con la pandemia empezaron a disear una pica de la movilizacin en las calles que antes solo estaba reservada al peronismo”, subray, y en esa narrativa poltica -que ahora busca ser asociada al valor de la transgresin- apunt que el eje pasa por “resignificar la consigna de la defensa de la libertad”.

Sin embargo, en referencia a ese tipo de discursos, De Angelis indic que la convocatoria a la libertad individual como nico valor a proteger impacta nicamente sobre un sector o franja “muy clara” de la poblacin juvenil, que son las franjas etarias de “clase media y media alta”.

Por otro lado, tanto De Angelis como Vzquez coincidieron en que otro factor clave en la convocatoria a los sectores juveniles tiene que ver con “la revalorizacin de las polticas de agenda feminista impulsadas desde el gobierno de Alberto Fernndez”.

Ambos evaluaron que leyes como la Interrupcin Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE) como el paradigma feminista incorporado a las polticas pblicas “convocan a las juventudes en el avance de conquistas y derechos”.