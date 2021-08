Elecciones 2021: renuncian tres precandidatos a diputados del frente de Javier Milei

Javier Milei y Eugenia Gordillo, en un acto político en Córdoba.

El frente La Libertad Avanza atraviesa una profunda crisis en la provincia de Córdoba, en las últimas horas tres precandidatos a diputados renunciaron a su candidatura.

Los tres precandidatos que ya renunciaron a la lista de La Libertad Avanza, en la provincia de Córdoba, son Silvia Barboza, Juan Manuel Martínez y Eduardo Agüero.

“No deseo compartir una lista con quien cuya ética ha sido puesto en tela de juicio en estos días; una situación que era desconocida para mí”, señaló Barboza al explicar su decisión. Se refiere a los antecedentes penales de Petetta, quien estuvo involucrado en una causa judicial de la que fue sobreseído por prescripción.

En el año 2006, el funcionario estuvo detenido en 2006, supuestamente por intentar cobrar un cheque de 30 mil pesos que habría sido producto de una coima, por lo que estuvo acusado de encubrimiento agravado y estafa, aunque la imputación no prosperó. “Nunca me imputaron, la causa quedó abierta y luego me sobreseyeron”, explicó Petetta.

Fuentes cercanas a Javier Milei ratificaron la distancia con la lista que presentó Petetta en Córdoba. Cuando puso una foto con Milei, que se sacó en Buenos Aires, “Javier no publicó esa foto ni le dio RT”, porque “el armado es exclusivamente porteño. No nacional”, dijeron fuentes cercanas al economista liberal.

“En Córdoba pusieron el nombre La Libertad Avanza y usaron una imagen alegórica a la melena de Javier porque no hay ningún impedimento legal ni jurídico para que lo hagan.





