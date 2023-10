Elecciones 2023, el minuto a minuto de la votación

►18:00 Cerraron los comicios en todo el país con una participación del 74%

Después de una jornada electoral sin sobresaltos y con una importante participación ciudadana, a las 18 horas cerraron los comicios nacionales que definirán al próximo presidente o presidenta de la Argentina, a los gobernadores de tres provincias, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, además, a los 130 diputados y 24 senadores que renovarán el Congreso de la Nación.

Según la información difundida por la Cámara Nacional Electoral, la participación fue del 74% del padrón. Si bien los comicios ya cerraron, los electores que aguardan su turno continuarán votando.

►A qué hora estarán los primeros resultados hoy

Los primeros resultados de las elecciones generales 2023 se comenzarán a saber horas antes de la medianoche. Si no hay imprevistos, los centros de votación cerrarán a las 18 horas, por lo que la publicación de resultados y tendencias recién estarán permitidos a partir de las 21 horas.

Sin embargo, el titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Marcos Schiavi, señaló que los resultados oficiales comenzarán a publicarse una hora más tarde.»Lo que queremos es poder dar un resultado, como lo dimos en las PASO, que, aunque después se fue achicando la diferencia, todo lo que nosotros dimos a las 22:30 fue lo que sucedió: el primero fue el primero, el segundo fue el segundo, el tercero fue tercero. Se achicaron los porcentajes, pero no el orden», comentó en comunicación con Radio Perfil.

Y agregó: «Es muy importante, obviamente, dar los resultados lo antes posible, pero sobre todo que el resultado que se dé esté consolidado y sea representativo», remarcó el titular de la DINE Marcos Schiavi. Quien además catalogó estos comicios como «una elección delicada», en relación a los cargos que se eligen.

La veda electoral establecida por la Justicia Nacional Electoral plantea que hasta luego de tres horas de que se cierren los comicios no se puede publicar ni difundir encuestas, sondeos preelectorales y de proyección sobre el resultado.

►17:10 A una hora del cierre ya votó el 66% del padrón electoral

Un 66% de los electores registrados en el Padrón Electoral ya había acudido a las urnas a sufragar a las 17, según la información difundida por la Cámara Nacional Electoral.

Se trata de un porcentaje similar a elecciones de años pasados, a una hora del cierre de los comicios en los que se elige al próximo presidente de la Nación.

►16:34 Denuncias cruzadas entre el oficialismo y Juntos por el Cambio

La denuncia del candidato a intendente oficialista en Lanús Julián Álvarez no fue la única que ocurrió durante la jornada. En otro distrito del conurbano bonaerense, en La Matanza, fue Eduardo «Lalo» Creus quien pelea por la Intendencia desde el espacio de Juntos por el Cambio, el que disparó directamente contra su rival del peronismo y actual jefe comunal, Fernando Espinoza.

«Hubo una agresión del referente político de Espinoza, en una escuela agredieron a un fiscal nuestro», acotó, y precisó que hubo «robo de boletas» suyas. «Estamos controlando con mayor intensidad debido al robo de boletas, no son los fiscales sino los votantes de Unión por la Patria que a la hora de entrar a votar rompen y dañan las nuestras», indicó.

En Morón, Unión por la Patria adelantó que denunciará penalmente y en la Justicia Electoral a Juntos por el Cambio por el reemplazo de boletas oficiales de su espacio sin el cuerpo local que corresponde a la categoría de intendente, o por boletas de otros distritos.

«Según lo que pudimos relevar, no se trata de casos aislados si no de una sistematización delictiva», acusaron en un comunicado difundido en redes sociales. En ese sentido, dijeron que están repartiendo boletas de las PASO, las cuales no son legales para esta elección, o bien intercalan boletas de Unión por la Patria sin la parte de los candidatos locales.

Por otro lado, fue detenida una mujer de 48 años identificada como María Carmen Ramas, acusada de asociación ilícita en Tres de Febrero y en el marco de una investigación que se sigue en Córdoba por estafas reiteradas, cuando acudió a votar.

►16:20 Ya votó al 59% del padrón

Las elecciones generales, en las que unos 35 millones de argentinos podrán elegir este domingo un nuevo Gobierno en una compulsa entre cinco candidatos presidenciales, se desarrollan con normalidad y a las 16 ya había votado el 59% del padrón, en un clima de expectativa alrededor de si será necesario o no el balotaje para definir al próximo jefe de Estado.

Fuentes de la Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmaron este domingo que del total de ciudadanos habilitados hasta las 16 ya había votado el 59% del padrón.

Según esos datos, y en comparación con elecciones anteriores, a la misma hora, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a las 17 horas 2023, había votado el 61,5% del padrón; en las Generales 2021, había votado el 60% del padrón; en las PASO 2021, había votado el 49% del padrón, mientras que en las primarias de 2019, había votado el 58% del padrón.

►15:50 Votó Martín Llaryora: «El objetivo era que el país escuchara la propuesta de Schiaretti»

El intendente de Córdoba y gobernador electo, Martín Llaryora, destacó que el espacio que integra hizo un «gran esfuerzo» durante la campaña y resaltó que el «el objetivo era que el país escuchara la propuesta» del candidato presidencial Juan Schiaretti.

«Estamos contentos por el gran esfuerzo que hicimos. Fue difícil, somos del interior. Es el doble o el triple de difícil que lo es para los candidatos que están en el Amba», tras emitir su voto en la Escuela Santa Teresa de Jesús, donde enfatizó: «Votar es un derecho político y un deber cívico, y poder hacerlo a 40 años de #Democracia es de gran relevancia para los argentinos».

«El objetivo era que el país escuchara la propuesta de Schiaretti», planteó a su salida del cuarto oscuro. «Participemos con compromiso y ciudadanía de esta jornada de comicios, estamos eligiendo el futuro de nuestro país», completó.

Por su parte, remarcó que la Argentina «no va a crecer nunca si no es federal», y explicitó que el interior jugó «con la cancha inclinada», aunque aclaró que el voto en la provincia debe mejorar.»Esperamos entrar en el balotaje», se ilusionó.

►15:39 Votó Alfredo Cornejo: «Mendoza necesita que el próximo gobierno nacional ordene la economía»

El gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo, pidió hoy que las próximas autoridades nacionales solucionen el problema económico que atraviesa la Argentina al emitir su voto en un colegio de Godoy Cruz. «Estamos cumpliendo 40 años de democracia y no siempre le ha ido bien a la economía argentina. Esa no es responsabilidad de la democracia, si no de haber tenido malos gobiernos», comentó Cornejo.

Posteriormente, agregó que muchas veces los malos gobiernos nacionales llevaron a la economía al lugar donde se ubican en la actualidad, ya que «el sistema no está en peligro y que los ciudadanos ejerzan el derecho de votar y ejerzan la obligación de votar también es muy bueno en el destino del país».

Haciendo un análisis de la situación actual, agregó que no es un momento bueno, «porque tenemos una economía muy mal organizada, muy desordenada y las elecciones lo único que han agregado, lamentablemente, han sido incertidumbres».

Para finalizar, Cornejo mencionó que a su provincia le conviene un gobierno que ordene la economía: «Esa es la prioridad de estos tiempos, Mendoza necesita que el próximo gobierno nacional, en forma rápida, ordene la economía, porque de nada vale tener una administración provincial bien administrada si no se tiene ese orden macroeconómico».

Además, el gobernador mendocino sumó una publicación en su cuenta personal de X (antes Twitter) luego de emitir su voto en las urnas: «En este domingo de elecciones, donde honramos 40 años de democracia, ya ejercí mi voto. Ir a las urnas es un derecho que debemos ejercer con responsabilidad, pensando en el país que queremos para los próximos 4 años. Hoy Argentina consolida su democracia», escribió.

►15:35 Votó Maximiliano Pullaro: «Hoy se juega un modelo de país»

El gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, advirtió que «hoy se juega un modelo de país» en los comicios presidenciales, al acudir a emitir su sufragio en una escuela de Hughes, su pueblo natal.

«Vengo aquí, a mi pueblo, a ejercer mi voto, como tantos argentinos, festejando esta jornada democrática. Estamos por cumplir 40 años de democracia y eso nos tiene que hacer reflexionar», expresó al respecto el mandatario electo de Juntos para el Cambio.

Y agregó: «Por un lado, por lo que hemos conseguido, que es un sistema institucional fuerte en nuestro país, que no hay nadie, ya que lo pueda discutir. Y en segundo término, pensar en las deudas que tiene la democracia en la República Argentina y tiene que ver con la falta de construcción de igualdad», agregó.

A su vez, el dirigente radical manifestó que «hoy se juega un modelo de país» y a la vez opinó que «Argentina necesita orden, que alguien ordene sus cuentas y un modelo previsible, un equipo de gestión y una persona que pueda tener carácter para llevar adelante las transformaciones». «No sería lo mismo para Santa Fe que gane uno u otro programa de Gobierno», subrayó.

►15:15 Unión por la Patria denunció la «detención irregular» de un fiscal en Lanús

El candidato a intendente de Lanús por UxP, Julián Álvarez, denunció que funcionarios del municipio gobernado por Juntos por el Cambio, irrumpieron en una escuela y detuvieron de «forma irregular» a uno de sus fiscales.

El hecho fue informado por el propio Álvarez a través de redes sociales. Según detalló, el episodio ocurrió en la escuela Estrada y le atribuyó la autoría a Mariano Leguiza, a quien sindicó como exfiscal y funcionario de la gestión que encabeza Diego Kravetz.

«El ex fiscal Mariano Leguiza y actual funcionario de Diego Kravetz irrumpió en la Escuela Estrada de Lanús e instruyó al subcomisario Carlos Paz de la Comisaría Primera a que se lleve detenido a un fiscal general de Unión por la Patria«, advirtió Álvarez.

Y agregó: «En estos momentos el compañero está detenido de forma irregular y sin denuncia previa en dicha comisaría de Lanús. Exigimos su inmediata libertad a las autoridades competentes”.

►15:07 Votó Elisa Carrió

Elisa «Lilita» Carrió, fundadora de la Coalición Cívica ARI, votó este domingo en la localidad bonaerense de Capilla del Señor, en el partido de Exaltación de la Cruz.

«Ya voté«, escribió en su cuenta de la red social «X» (ex Twitter), en la que adjuntó una foto tras emitir su voto en la misma escuela que lo hace siempre en ese partido bonaerense, ubicada a 82 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

►15:00 Votó Verónica Magario

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y candidata a renovar el cargo, Verónica Magario, emitió su voto en el Instituto Educativo Almafuerte, ubicado la localidad de San Justo, partido de La Matanza.

En la previa de la apertura de los comicios, la exintendenta de La Matanza saludó esta mañana a Chivilcoy, por un nuevo aniversario, y, también, reivindicó su compromiso “con la defensa de los Derechos Humanos y la democracia” en el marco del Día Nacional del Derecho a la Identidad”.

►14:38 Votó Nicolás del Caño: «Hoy no es una instancia de ballottage»

Nicolás del Caño, compañero de fórmula de la candidata a presidenta Myriam Bregman (FIT), llamó a no «ceder al planteo del mal menor» y votar a la «única fuerza que tiene un compromiso de lucha incalculable».

Luego de emitir su voto en el Instituto French del partido bonaerense de Avellaneda, el diputado destacó «el excelente desempeño de Bregman en el debate, donde mucha gente conoció la propuesta, pudo contrastarla con la de los demás candidatos y dar cuenta de que el FIT es la única fuerza política que no quiere continuar el camino que nos trajo hasta acá«.

En ese sentido, precisó que la izquierda es la única fuerza «que rechaza que siempre golpeen a los de abajo, a los sectores populares, a los jóvenes, a los laburantes». «Hoy no es una instancia de balotaje, no hay que ceder al planteo del mal menor, sino votar a la única fuerza que tiene un compromiso de lucha incalculable y siempre lo hemos demostrado», concluyó.

►14:00 Votó el 44,4% del Padrón

La Cámara Nacional Electoral informó que para las 14 horas había votado un 44,4% del Padrón Electoral en toda la Argentina. Es el primer dato oficial sobre la participación, en una elección clave donde la expectativa es la ampliación de la cantidad de electores respecto de las PASO.

Participación en elecciones anteriores:

• 15 h. en las PASO 2023, había votado el 48% del padrón

• 14 h. en las Generales 2021, había votado el 44% del padrón

• 14 h. en las PASO 2021, había votado el 36% del padrón

• 14 h. en las PASO 2019, había votado el 42% del padrón

►13:57 Votó Wado de Pedro: «En esta elección se juega mucho»

Luego de emitir su voto este mediodía en la Escuela Nº10 de la ciudad bonaerense de Mercedes, Eduardo «Wado» de Pedro agradeció a los que están trabajando en «la organización de esta elección» y aseguró que la jornada se desarrolla con «total normalidad». Además, señaló que desde UxP siempre se convoca «a que la gente pueda participar, pueda elegir a sus candidatos, a sus candidatas».

«Estuvimos viendo el sistema de apertura de urnas, se desarrolló con total normalidad a lo largo y a lo ancho de Argentina, por el nivel de participación que llevamos queda en claro que va a participar más gente que en las PASO», añadió el ministro en diálogo con los medios.

También contó cómo vive la jornada, con una anécdota: «Me levanté e hice el mate al revés. Entonces dije ‘bueno, me parece que hay más ansiedad o nerviosismo que en otras'».

«Tenemos que fijarnos en los discursos, con las propuestas, y me parece que en esta elección se juega mucho. Si bien tengo que respetar la veda y la respeto como siempre, todos saben que hay discursos que poco tiene que ver, por lo menos, con respetar las instituciones», advirtió De Pedro. En diálogo con la prensa local, contó que tras la votación mantendrá su habitual rutina de cada día de elecciones: «Voy a almorzar con mi familia como lo hago siempre y de ahí me voy para Buenos Aires, al Comando de Unión por la Patria, donde vamos a esperar todos juntos el resultado».

►13:40 Patricia Bullrich: «Estoy contenta»

«Estoy contenta con lo que hemos hecho y le hemos ofrecido al pueblo argentino», dijo la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Fue durante un encuentro con la prensa a la salida de La Rural, su lugar de votación.

«La verdad que no miré televisión, estuve en casa y no escuché lo que se ha dicho. Todos sabemos qué es lo que se puede y qué no», sostuvo respecto de la veda electoral. «El objetivo de quien se presenta es no solo estar en el balotaje sino ganar la elección«, manifestó.

Dijo que a JxC le llegaron denuncias de personas alertando sobre faltantes de boletas y que «inmediatamente avisamos en cada localidad».

«Le avisé a la presidenta de mi mesa para que ordene porque estaban todas las boletas desordenadas», contó.

►13:24 Votó Cristina Kirchner y fue crítica del Gobierno

La vicepresidenta Cristina Kirchner votó la Escuela N°7 de Río Gallegos y afirmó que a partir de mañana espera sensatez de todos los sectores para «ponernos de acuerdo en cuestiones básicas». Dijo, a su vez, que «mis gobiernos fueron muy bien recordados, tanto que en 2019 nos permitieron ganar en primera vuelta. Mirá si me recordarían bien».

Cristina señaló que pudo votar de una manera más ágil que durante las PASO y afirmó que no son necesarios cargos públicos para hacer política cuando le preguntaron sobre su nueva etapa fuera de la función pública. «Hay una costumbre de que se puede hacer política solo si estás en una boleta. No, desacostumbremonos a pensar que solo en una boleta con un cargo se puede hacer política. No, y mucho menos en el peronismo», dijo.

«Vivir, trabajar, militar es lo que siempre he hecho», manifestó en diálogo con la prensa.



►12:55 Javier Milei votó en la UTN en medio de un fuerte caos

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, llegó a la sede de la UTN en el barrio de Almagro rodeado de una multitud de militantes que dificultaron su ingreso al establecimiento. Rapidamente sufragó y saludó a las autoridades de mesa.

El libertario enró al establecimiento rodeado de personal de su equipo de seguridad y de redes sociales, además de su hermana Karina. La salida del lugar fue caótica.

►12:43 Massa votó en Tigre

En compañía de su pareja Malena Galmarini y su hijo Tomás, el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, votó en una escuela de Tigre. El tigrense ingresó al establecimiento, se sacó fotos y conversó con electores y electoras durante los 40 minutos que esperó para emitir su voto.

El ministro-candidato dijo que «hay cuatro o cinco minutos en el cuarto oscuro que representan el futuro de la Argentina». Le agradeció a las FF.AA y las de seguridad, a fiscales y presidentes de mesa porque «a lo largo y a lo ancho del país no se ha registrado más que alguna demora, pero el trámite está con absoluta normalidad».

«La participación a lo largo de la mañana ha sido buena. Eso demuestra la vocación democrática del pueblo argentino», señaló respecto del 30% de participación que había este mediodía.

«Hablar del resultado a esta hora es un error. Hay que esperar a que la gente vote, hay que ser respetuoso de eso. En lugar de pretender forzar el voto con una declaración tenemos que escuchar la voz de la urna», manifestó.

►12:28 Carolina Píparo pidió boleta única de papel

Tras salir de votar en una escuela de La Plata, la candidata a gobernadora de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Carolina Píparo, dijo que «vamos a trabajar por la boleta única de papel».

La candidata libertaria se quejó de que el sistema actual implique que cada cinco electores haya que ingresar al cuarto oscuro a fiscalizar las boletas. «Esto le molesta a la gente, espero que sea la última vez con esta boleta«, señaló.

«Espero que todos los jóvenes vayan a votar. Los votos son transversales«, manifestó.

►12:00 Ya votó el 29,6% del Padrón

La Cámara Nacional Electoral informó que para las 12 del mediodía había votado un 29,6% del Padrón Electoral en toda la Argentina. Es el primer dato oficial sobre la participación, en una elección clave donde la expectativa es la ampliación de la cantidad de electores respecto de las PASO.

De acuerdo a la Cámara, el dato de este mediodía es mayor al de la misma hora en las PASO, ya que en ese momento había votado el 28%.

• 12 h. en las Generales 2021, había votado el 30,5% del padrón

• 12 h. en las PASO 2021, había votado el 26% del padrón

• 12 h. en las PASO 2019, había votado el 30% del padró

La expectativa es que vote el 74 a 76 por ciento de los electores durante esta primera vuelta. Aproximadamente, eso equivale a dos millones de personas.

►11:57 Grindetti denunció boletas inválidas

El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, denunció este domingo que encontraron boletas de las PASO dentro de las urnas, que son inválidas para las generales. «Lamentablemente aparecieron boletas de las PASO en las urnas. Que sean picardías de algunos fiscales uno está acostumbrado, pero que aparezcan en las urnas es preocupante», se quejó.

«Tengo denuncias de varios lados. En Lomas de Zamora hay boletas de Lanús«, amplió.

«La expectativa es que va a ir mucha gente más que las PASO», manifestó.

Después de votar en Lanus, reconoció que «es una alternativa» que pueda haber segunda vuelta.

►11:51 Alicia Kichner votó en Santa Cruz

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, votó en una escuela de Río Gallegos. La mandataria entró al cuarto oscuro y tras emitir su voto «Apostamos a la democracia, este año son 40 años. Contenta de poder emitir mi voto nuevamnete», dijo.

Consultada respecto a su último voto como mandataria provincial, consideró que «creo que era el momento de hacer el trasvasamiento generacional» y afirmó que «he intentado dar lo mejor para mi provincia y desde el lugar que me toque haré lo mismo».

►11:26 Votó Villarruel y le agradeció a las FF.AA.

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, votó pasadas las 11 de la mañana en el Jardín de Infantes 916 de la localidad de Caseros. «Todos juntos estaremos con nuestras familias, con los militantes y todos aquellos que quieran acercarse», señaló.

«Simplemente los resultados de la extrema izquierda siempre son bajos y sus propuestas no las elige el pueblo argentino porque queremos paz, libertad, progresar y trabajo. No queremos vivir en dictaduras como la de Cuba«, dijo.

Antes de despedirse, la candidata libertaria le agradeció a las fuerzas armadas y policiales «que controlan este comicio».

«Nosotros ya nos sentimos ganadores», aseguró.

►11:21 Lousteau: «Espero que haya balotaje»

El ex precandidato a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, afirmó que «espero que haya balotaje, va a haber balotaje».

Con críticas a La Libertad Avanza y un sutil apoyo a Patricia Bullrich, ratificó que «frente a las alternativas, al riesgo del presente, hay una voluntad, un deseo de tener una instancia de reflexión más«, en relación a la segunda vuelta.

►11:20 Votó Juan Schiaretti

Con una campera roja como cábala, el gobernador de Córdoba y candidato a presidente de Hacemos por un País, Juan Schiaretti, ya votó en el Instituto Domingo Savcio de Córdoba capital. «Esperemos que sea una jornada democrática. Estamos confiados y convencidos de que vamos a hacer una buena elección», declaró.

Juan Schiaretti.

Desde Córdoba, se quejó de los últimos presidentes que «miraron la realidad del país desde el AMBA» y dijo que mañana «tiene que haber sensatez» porque «ya demasiado daño le ha hecho Sergio Massa con sus medidas».

►11:17 Larreta: «La continuidad de JxC está fuera de discusión»

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, llegó tres minutos antes de las 11 de la mañana a la Facultad de Derecho de la UBA, donde se sacó fotos con varias personas y saludó a efectivos de la Policía de la Ciudad antes de ingresar a votar.

«Esperemos que todos vayan a votar. Salió el sol y es un buen presagio. Anduvo todo bien, están todos votando normalmente así que esperemos que sea un día con alegría acá y en todo el país», dijo durante un encuentro con la prensa.

Veinte minutos después, tras emitir su voto, dijo que que intercambió mensajes con Patricia Bullrich y señaló que «la continuidad de Juntos por el Cambio está fuera de discusión«.

►11:11 Rogelio Frigerio votó en Entre Ríos

El candidato a gobernador de Entre Ríos por Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, votó este domingo en la localidad de Paranasito. «Con el convencimiento de que recorrimos cada provincia, que escuchamos y hablamos con cientos de entrerrianos, que tenemos todo para volver a brillar, que depende de nosotros, de la gente. A esperar con tranquilidad la voluntad popular, con el cuidado de nuestros votos», dijo.

El dirigente señaló que «la política tiene que escuchar con más humildad a la gente» y se quejó de los «pésimos caminos» en la zona rural de su provincia, afectados por un temporal de lluvia. «Vayan a votar, que nada los detenga», indicó.

►10:43 Votó Macri y habló de balotaje

El ex presidente Mauricio Macri llegó 10.38 al colegio Lenguas Vivas de Palermo para emitir su voto, con facturas para las autoridades de mesa. En medio de un caótico ingreso, sostuvo que «la candidata ha mostrado solidez y estamos confiados», en relación a Patricia Bullrich.

«Espero que todos vengan a votrar y participen, que apuesten a salir adelante porque se puede. Nos vamos a ver acá el 19 si dios quiere para terminar de decidir. Fue más fácil votar ahora, claramente», sostuvo en referencia a la posibilidad de balotaje.

►10:41 Votó Leandro Santoro

El candidato a jefe de Gobierno pórteño por Unión por la Patria, Leandro Santoro, llegó junto a su hija a la Escuela Especial N°9 del barrio de Boedo, donde fue recibido con un aplauso por parte de las autoridades de mesa.

«Para las argentinas y los argentinos es una elección muy especial. Es muy importante reivindicar el pacto democrático del 83′ y que no haya odio», dijo en conferencia de prensa.

«Está claro que la democracia tiene deudas. No nos dejemos tentar por los cantos de sirena del individualismo y del liberalismo extremo», manifestó. «A mis dos hijas les pido lo mismo: que valoren la actitud de venir a votar. Durante años los argentinos no pudimos y nos costó 30 mil desaparecidos», agregó.

►10:06 Votó Agustín Rossi

El candidato a vicepresidente y jefe de Gabinete de Unión por la Patria, Agustín Rossi, tardó poco menos de un minuto en emitir su voto en una escuela de la ciudad de Rosario. En su mesa fue recibido por la presidenta de mesa y un único fiscal, de La Libertad Avanza.

«Me parece que fue una campaña de menos a más y que llegamos en muy buenas condiciones. Vamos a superar los guarismos que tuvimos en las PASO y vamos a hacer una muy buena primera vuelta«, dijo.

«Bajar la inflación, recuperar el pdoer adquisitivo del salario. Estoy convencido que Argentina necesita un presidente que transmita serenidad, templanza, para tomar las decisiones que tenga que tomar«, manifestó Rossi. Dijo que «estamos confiados» cuando le preguntaron por la reacción de los mercados mañana, post elecciones.

Agustín Rossi, candidato a vicepresidente votó en la ciudad de Rosario, Santa Fe.

El candidato a vicepresidente dijo que después del mediodía viajará a la ciudad de Buenos Aires para estar presente en el Complejo C, sede del búnker de Unión por la Patria.

«Vamos a hacer una muy buena primera vuelta. Después de tantos años uno tiene sensaciones. La receptividad de la propuesta que llevamos adelante.Las PASO fueron una elección mucho más apática, mucho más fría. Hoy el panorama es otro», manifestó.

Aconsejó a quienes no tienen definido si votar y a qué candidato, aconsejó: «Que vengan a votar y elijan la bandera argentina». Sin nombrarlo, pidió el voto para Massa.

►09:49 Jorge Macri: «Veremos si alcanzan o si hay balotaje»

«Estoy orgulloso de poder representar a Juntos por el Cambio en la ciudad. Es una inmensa responsabilidad, así que espero que los votos sean muchos y veremos si los votos alcanzan o si hay balotaje», dijo el candidato a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio, Jorge Macri.

Jorge Macri, al votar en las elecciones nacionales.

El referente opositor votó a las 9.30 en la escuela Lenguas Vivas de Palermo, donde se espera también que vote Mauricio Macri más tarde. «El voto anterior iba a ser lento, se verificó. Hoy está fluyendo la votación muy rápido«, dijo en declaraciones a LN+.

«No desayuné con nadie en las PASO, sólo con Belén (Ludueña, su pareja). El búnker creo que será muy parecido a la elección anterior», sostuvo.

►09:46 Ramiro Marra: «Muy contento de estar en democracia»

El candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, votó en el Instituto María de los Ángeles de la calle Manuela Pedraza, en Coglhan. Votó rápido y al salir fue increpado por un militante que lo cuestionó, sin demasiados sobresaltos.

«Tratando de tomar esto con calma, sin ansiedad y sabiendo que estamos en el camino correcto. Esperemos regalarle a Javier que todos los argentinos puedan ir a votar. Que cumpla años un día como hoy puede ser por algo», dijo, respecto del cumpleaños del candidato a presidente de La Libertad Avanza.

«Cuando vayan a votar tienen que poner dos boletas en el sobre. No hubo tanta publicidad, pero cuando vayan tienen que poner dos boletas en un sobre, presidente y jefe de Gobierno. Hoy se votó más rápido pero con falta de información», añadió.

►09:44 Votó Alberto Fernández

«He seguido muy de cerca toda la campaña. Estoy absolutamente involucrado e interesado en como evolucionó. Hemos hecho todo lo necesario para que este proceso eleccionario se desarrolle en paz y el resto lo dice la democracia», dijo el presidente Alberto Fernández en un breve mensaje a la prensa al votar en la sede de la UCA en Puerto Madero.

Alberto Fernández votó en la UCA de Puerto Madero.

«Estoy en veda electoral, no puedo hacer evaluaciones políticas», dijo. De inmediato saludó y se fue.

►09:30 Votó Axel Kicillof

Con un paquete de facturas en mano, el gobernador de Buenos Aires votó en la Escuela Superior de Formación en Salud de La Plata. Este 22 de octubre es clave para Axel Kicillof, que busca la reelección y se enfrenta a Carolina Píparo (La Libertad Avanza) y Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio).

El mandatario llegó a pie junto a su pareja Soledad Quereilhac y el jefe de asesores de la provincia, Carlos Bianco. «El primer mensaje es a votar todos y todas, a expresarse y a decidir. Es un día importantísimo. Votar en lo personal es una alegría, lo hago con mucha felicidad y optimismo», manifestó en conferencia de prensa.

«Después de cuatro años de gestión, buscamos convalidar un rumbo. Aparecieron expresiones de odio, de violencia, por eso hay que votar con amor, pensando en los demás», dijo Kicillof.

El mandatario y candidato a la reelección evitó responder acerca de si habló con Cristina Kirchner. «Viene bien la participación y la apertura de escuelas. Trabajamos muy fuerte los días previos y esperemos que todos puedan ir a votar en paz», añadió. «Después de las PASO hubo más atención a las propuestas», dijo.

►09:17 Votó Jalil en Catamarca

El gobernador y candidato a la reelección en Catamarca, Raúl Jalil, votó poco más de una después de la apertura de las mesas en una escuela de la capital provincial. Además de los cargos nacionales, esa provincia junto a Buenos Aires, Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires eligen gobernador y jefe de Gobierno en el último caso.

«Yo estoy convencido que primero hay que reformar nuestra Constitución para que no haya reelección indefinida. Hay obras pendientes y la expectativa es terminar esas obras», dijo Jalil al emitir su voto.

El mandatario contó que «hablé anoche con (Sergio) Massa, la verdad que está muy tranquilo. Confío en nuestor espacio político y que vamos a seguir gobernando».

►08:48 Máximo Kirchner votó en La Plata

El diputado nacional y candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, votó en la Escuela N°50 de Tolosa, en La Plata.

«La jornada me hace acordar mucho al 2003. No había esperanza y pudimos. A votar en paz, con ganas, cada uno lo que cree y los resultados los define la gente. Siempre hay que elegir, aún a riesgo de equivocarse», expresó en declaraciones a la prensa, después de votar.

Cuando le consultaron acerca de si la elección de hoy representa un nuevo camino para el peronismo, respondió: «El peronismo definirá sus cosas mucho más adelante».

►08:35 Votó Myriam Bregman

La candidata a presidenta por el Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, votó en el colegio Don Bosco de Monserrat. «Vamos a controlar la fiscalización en todo el país, como hacemos todos los militantes«, dijo al retirarse.

►08:00 Alberto F. y CFK no irán al búnker

Después de varias semanas de campaña electoral, este domingo 22 de octubre se llevan a cabo las elecciones generales en la Argentina. En el oficialismo de Unión por la Patria creen que el escenario puede configurarse de modo tal que haya buenas noticias hacia la noche, cuando se conozcan los resultados. Pero pase lo que pase, ni el presidente Alberto Fernández ni la vicepresidenta Cristina Kirchner estarán en el búnker del espacio.

La decisión tiene que ver, en parte, con la decisión de que el protagonismo lo tenga Sergio Massa, el ministro-candidato que pelea este domingo por ser el próximo presidente. Y del lado del presidente se suma el hecho de que tiene una alta imagen negativa y el oficialismo intenta despegarse lo más posible.

Sergio Massa busca la segunda vuelta y coronar su liderazgo dentro del peronismo

Eso último se vio reflejado en el spot que eligió el oficialismo para encarar los últimos días de campaña. En uno de ellos se lo escucha a Massa decir que «a partir del 10 de diciembre, el presidente soy yo. Entonces, el desarrollo de la política exterior, de la política económica, de la política de seguridad la defino yo. Y los cambios que tenga que hacer, los voy a hacer».

Alberto Fernández en una de sus últimas apariciones públicas, en China.

El objetivo está claro: diferenciar su eventual gestión del fracaso que tuvo Fernández durante sus cuatro años como presidente.

Qué harán Alberto y CFK

Como en las últimas elecciones, el lugar elegido por Unión por la Patria como búnker de campaña es el Centro C Art Media, ubicado en la avenida Corrientes en el barrio de Chacarita. Allí se espera que estén los principales dirigentes del espacio a excepción del presidente y la vice.

El primero de ellos se refugiará en la Quinta de Olivos, el lugar que dejará desde el 10 de diciembre, cuando termine su presidencia iniciada en 2019. Antes, durante la mañana, se espera que vaya a emitir su voto a la mesa 70 de la sede de la Universidad Católica Argentina, ubicada en Puerto Madero.

Patricia Bullrich pone en juego el futuro de JxC y aspira a llevarse el voto útil anti K

La vicepresidenta, en tanto, viajó en los últimos días a la provincia de Santa Cruz, desde donde seguirá el desarrollo de la jornada electoral. En Río Gallegos hay expectativa por el momento en el que irá a emitir su voto al colegio N°7 Julio Ladvocat de la capital provincial.

Así las cosas, independientemente del resultado, al cierre de la jornada se repetirá una imagen que ya se vio en las PASO de Unión por la Patria. Dos de sus principales líderes políticos no estarán en el escenario. Si estará Massa, sobre quien pretenden que apunten las luces.

Dónde voto: consultá el padrón electoral para las elecciones 2023

Cristina Kirchner, en Río Gallegos.

Alberto y CFK: la última noche en un búnker

La última vez que los tres socios del espacio oficialista estuvieron juntos en un búnker fue en las legislativas del 2021.

Aquella noche, el Frente de Todos tuvo una fuerte derrota electoral en la fórmula que encabezaron Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, que dejó al Frente de Todos en segundo lugar. En el escenario, ambos integrantes de la fórmula estuvieron junto a Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Leandro Santoro y Gisella Marziotta. En el centro, Fernández, Cristina y Massa.

Al día siguiente, el espacio estuvo al borde de la ruptura.