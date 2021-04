Elecciones, crisis y pandemia: la “nueva normalidad”

Votar en Pandemia.

*Juan Pablo Lohlé

Era un secreto a voces que el oficialismo pretendía condicionar el proceso electoral en tiempos de pandemia.Postergando las paso y las elecciones. Todo a ritmo de la vacunación escasa. Política sanitaria en jaque. La disminución de la actividad de los partidos políticos también uno de los objetivos a conseguir. El Estado está casi parado. Esto puede verse como un acto de buenas intenciones por la salud o lo contrario, como perverso. Las negociaciones con el Fondo decididamente se patean para adelante con la idea ilusoria que estaremos en mejores condiciones.Política de estado, lo hicieron antes, ahora también. La ideología por delante de la realidad. Resultado negativo en el pasado.

Mientras tanto la política del gobierno con los medios que controla sin desparpajo,manifiestan las limitaciones que genera la pandemia. Como si la población no lo sufriera. Los ataques a la justicia son escalonados y sistemáticos.Todas las semanas vemos un objetivo y sobre el machacan. Los gobiernos con mandatos y ejercicio superpuestos no funcionan. Hay ejemplos recientes. En Brasil cuando Lula pone como candidata a Dilma, gana la elección y luego fue un fracaso. Al poco tiempo de asumir el gobierno había lulistas y dilmistas. La crisis hizo que la situación se fuera de control. El PT pago caro políticamente por haber perdido la capacidad de articulación con los sectores no petistas. La caída de Dilma y la prisión posterior de Lula, abrieron las puertas para la victoria de Bolsonaro. En aquel momento el Supremo Tribunal Federal convalidó la prisión preventiva. Después de varios años el mismo tribunal decidió lo contrario.Recién ahora parece que encontraron un cambio de jurisdicción y un nuevo juicio. Así las cosas, habrá que ver qué hacen los partidos de centro ,el resto de la izquierda y el establishment de Brasil para predecir un futuro.

Argentina tiene componentes propios.El poder no se delega.Se ejerce o se lo pierde.El kirchnerismo en esta etapa es una deformación del peronismo.El sistema presidencialista es unipersonal.La superposición y alteración de funciones dañan al sistema institucional por desavenencias entre mandante y mandatario. Ello es cada más visible y públicamente expuesto. A veces desmentido o relativizadas por voceros informales que son poco convincentes.Hoy el Frente de Todos se debate cómo llega a las elecciones y si están en condiciones de ganarlas en contexto de pandemia,vacunación lenta,cansancio social y en crisis económica.

Pretender consensuar con la oposición luego de dos años parece poco racional,lo debieran haber iniciado antes de ir por todo. Hay un estado de insatisfacción oficialista. Es lo que se palpa. De repente surgen peronistas de toda la vida que se paran en la vereda de enfrente y actúan en consecuencia. No son peronistas exclaman ,usan al peronismo desde la izquierda para adocenar votos y planes.Esperan las resoluciones judiciales de impugnaciones de actos partidarios ,solicitando anulaciones .

El oficialismo aguarda decisiones favorables.Lo otros dicen vamos hasta la Corte.Es la judicialización de la política .Consecuencia de treinta años de de no haber elecciones internas donde el que llega impone su voluntad mientras ostenta el poder.Los pilares de la formación era la Patria,el Movimiento y los hombres.Esta trilogía se ha invertido.Se ha creado una organización a través del Estado y sus recursos que poco tiene que ver con la grandeza de la Patria y la felicidad del pueblo.

Se nos lleva a una decadencia silenciosa y abrumante.Con alianzas internas e internacionales que poco tienen que ver con nuestros orígenes y nuestra conformación cultural.

La Argentina está creando con hombres y mujeres de distintos orígenes en el marco del federalismo y sentido republicano una fuerza con sentido nacional, continental y universal que nos permita con inteligencia,coraje ,consenso y mística salir de esta situación y llevarnos a un destino de grandeza. La Patria lo está demandando.

*Ex embajador argentino en Brasil