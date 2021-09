Elecciones en el Seguro: se presentó una lista opositora

Sobre la raya, casi como si se tratara de una película de acción, la oposición presentó lista en el Sindicato del Seguro este viernes 17, el último día en el que se podía hacerlo: fue así que la lista Celeste y Blanca llevará la propuesta de fórmula Orlando Fariña, secretario general, junto a Ives Tejada en calidad de adjunto. La jugada descolocó al oficialismo en cabeza de Jorge Sola que, con su lista Blanca, creía que no se iba a concretar tal jugada. Las elecciones están pautadas para el 10 de noviembre.

Ahora viene la segunda parte del largo recorrido de las oposiciones que se presentan a competir por un gremio: sortear la voluntad de la Junta Electoral. Vale aclarar que el oficialismo ha colgado de su página web tanto el Estatuto como los documentos necesarios para permitir la libre competencia; aunque habrá que ver si es meramente testimonial o no. No obstante, es dable destacar que tanto Fariña como Tejada son históricos del gremio -han sido parte de oficialismos pasados- por lo que deberían haber presentado todo en orden para evitar impugnaciones.

Elecciones Sindicato del Seguro

Desde la oposición hicieron saber que «no vamos a permitir atropellos de la lista Blanca por impugnaciones y no vamos a dudar en recurrir a la Justicia para garantizar que este proceso electoral sea democrático. Si es necesario vamos pedir por un delegado judicial si existiera cualquier acto que intimide a un compañero o no permitir que los afiliados del Seguro puedan elegir libremente a su conducción».

Refieren, entre otras cosas también, a que en la solicitada que publicó la conducción actual habilitan las «urnas volantes» porque habilitan a los afiliados votar donde quieran con el único requisito de avisar a la Junta Electoral que es oficialista. Es que bajo la excusa de promover que se vote lo que se esconde es que para una oposición sin recursos es imposible controlar urnas que van en un auto de un lado para el otro. En definitiva temen perder en el escritorio al adulterar el contenido de las urnas.

Lamentablemente de 2019 para acá hablar de Justicia en el sindicato del Seguro es moneda corriente por eso la advertencia de la oposición. Es que los pliegues a este gremio giran en torno de desmanejos económico financieros, oscuridad, corrupción y una Justicia oscilante frente a hechos reales y consumados: el primero de ellos que el oficialismo en cabeza del secretario General Raúl Martínez y el secretario Gremial, Sola, adelantaron 422 días las elecciones cuando es algo ilegal. Más corrupto es que desde el ministerio de Trabajo, el ex ministro Dante Sica convalidó ese proceso electoral un día antes de dejar sus funciones el 9 de diciembre de 2019. Finalmente la Justicia, en 2020, volteó todo ese proceder administrativo restituyendo en sus cargos al Consejo Directivo que tenía vigencia. De ahí la desidia: el sindicato permanece con las persianas bajas y sin actividad.

En cuanto a los candidatos Fariña tiene un doble rol en el sindicato: es el secretario general de una delegación de peso como es la de la Provincia de Buenos Aires y es el presidente de la obra social del Seguro (OSSEG) desde 2011; aunque ya desde 1976 arrancó su vida gremial trabajando en el Instituto de Servicios Sociales que antecedió a la formación de la OSSEG.

Y una noticia más judicial: el 17 de agosto pasado Fariña fue desplazado de la presidencia de la OSSEG de una manera arbitraria por el Consejo Directivo del Sindicato aunque la Justicia, en primera instancia, lo restituyó en el cargo; lo que fue apelado por el sector de Sola que lo quiere fuera de la gestión de la OSSEG. También en el fallo que lo restituye se exige que le repongan los salarios adeudados; una maniobra propia de manejos despóticos.

