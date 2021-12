Elecciones en el Suterh: entre la proscripción a las oposiciones y la baja participación

El malestar de los afiliados por la conducción de Víctor Santa María al frente del Suterh (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal) está dejando secuelas que son tapadas por los clásicos comportamientos antidemocráticos de quien lo conduce; fiel espejo del comportamiento de muchos oficialismos sindicales.

Así lo demostraron las elecciones en la seccional CABA – GBA, la más importante del país, en la que solo votaron, según un recorrido de consultas que hizo Mundo Gremial, 2.000 de los más de 16.000 afiliados que podían haberlo hecho: no llegan al 15% del padrón. Una tristeza si de legitimación de cargos hablamos. No solo eso: a la oposición no la dejaron presentarse por lo que llamó a no votar y, a vista de los resultados, le hicieron caso. Los no festejos y llamarse a silencio pese al triunfo es un reflejo de eso.

Elecciones: Rechazaron la lista opositora en el Suterh

En Mar del Plata la situación es un calco: en este caso la lista opositora Roja de la Agrupación “Uno más Uno”, que llevaba a Silvio Moreno como secretario general también fue rechazada. No descartan recurrir ante la Justicia, luego de haber hecho una presentación ante el ministerio de Trabajo que nunca fue contestado por lo que al no dar lugar al reclamo las elecciones se realizaron igual. Como en CABA – GBA la concurrencia a las urnas fue de apenas un 10% de los afiliados habilitados a hacerlo (fueron 200 sobre 1.600). De nuevo: la oposición llamó a no votar y, a rigor de los hechos, le hicieron caso.

Según denuncia Moreno “nuestra lista no fue oficializada argumentando razones sin fundamento como que había deudas de las administraciones para con el sindicato por el no pago de aportes sindicales siendo que en nuestras liquidaciones figuran esos descuentos; también usaron el error en la carga de un DNI que no se nos permitió corregir y también sirvió para bajar la lista”. Consideran que no hay ningún tipo de acción gremial y que la obra social funciona muy mal. Completa Moreno: “Desde hace dos años que no se hacen asambleas por Memoria y Balance argumentando el tema de la pandemia cuando ya se pueden realizar”.

En Suterh Santa Fe el intento de dar de baja a la lista Verde no fue efectivo: el ministerio de Trabajo citó para el 22 de diciembre a Diego Ricci en carácter de apoderado de la oposición y a la Junta Electoral para resolver los cuestionamientos que se hicieron. En este caso las elecciones tienen fecha para el 7 de enero.

Trabajo aceptó las denuncias de Ricci que son que “la Junta Electoral no fue elegida en asamblea extraordinaria; que no se aclara cuándo vence el plazo previsto en el art. 15 del decreto 467/88 y tampoco se aclara sobre qué universo debe computarse el porcentaje del tres por ciento (3%) de los avales”; un clásico este último. A su vez indica que su “agrupación presentó nómina con los candidatos a integrar la Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Delegados Congresales, con los avales respectivos; y que la Junta Electoral, a fin de proscribirlos, utilizó como argumentos: que están todos inhibidos por presunción; que la vocal suplente, la señora Silvina Báez, tiene menos de dos años de antigüedad en la afiliación (pese a que cuenta con doce años de antigüedad) y que se cayeron los avales por presunción de falsedad; que las firmas de los postulantes –al no estar rubricadas por escribano público- se presumen “truchas”.

En este caso, el final aún está abierto y Jorge Cabrera, que se postula como secretario general, se esperanza con que Trabajo les dará la razón y que podrán participar de los comicios.