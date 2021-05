Elecciones postergadas reactivan debate por boleta única bonaerense

Días antes, el exministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, Joaquín De la Torre se había expresado al respecto. “Si la postergación de las PASO es por un tema epidemiológico para evitar contagios, la Boleta Única tiene que ser una condición excluyente en la negociación de la oposición”, aseguró el exintendente de San Miguel, quien busca posicionarse en la oposición como parte de Peronismo Republicano, el movimiento que tiene a Miguel Ángel Pichetto como figura nacional.

Y dio tres razones concretas: “Evita el reparto previo de boletas, no hace falta tener tantos fiscales en las escuelas y el voto es más rápido”. A los motivos esgrimidos por el dirigente habría que sumarle aquello que no fue mencionado y que es el motivo principal por el que pelean no solo en la oposición sino también desde algunos sectores del oficialismo: la garantía de equilibrio en la oferta.

De esta manera, aquellas agrupaciones que hoy tienen un peso menor en la comparativa con sus competidores internos, logran equiparar su posicionamiento de cara a lograr un voto que vaya por encima del aparato electoral con el que cuenta cada partido. En la actualidad, y luego de dejar de ser gobierno, la oposición provincial está fracturada en varias partes: el PRO (con sus subdivisiones internas), la UCR, la Coalición Cívica, el Partido del Diálogo (con Emilio Monzó a la cabeza), Peronismo Republicano y Vecinos Unidos, con los senadores bonaerenses Roberto Costa y Lucas Fiorini como principales armadores.

“La UCR tiene el aparato y el PRO los candidatos, pero en un mano a mano en un terreno neutral como el que plantea la boleta única nos posicionamos mucho mejor porque no tenemos imagen negativa”, le asegura a este diario uno de los fogoneros del sistema electoral que juega para uno de los candidatos emergentes de la oposición.

Situación legislativa

El senado bonaerense tiene en la actualidad un proyecto presentado por Gabino Tapia. “Es una herramienta necesaria con este contexto sanitario. Y tenemos dos experiencias buenas en Córdoba y Santa Fe. Nuestro proyecto replica el mejor de ambos sistemas, que es el de Santa Fe”, le dijo a este diario el legislador que responde a Jorge Macri.

La iniciativa, según la oposición, se encuentra cajoneada en la Comisión de Acuerdos Constitucionales, a cargo de Emmanuel González Santalla. “Todo lo que cae ahí no avanza”, aseguran desde Juntos por el Cambio. En la Cámara baja, la diputada Susana Lazzari presentó un proyecto en espejo con el antes mencionado. Sin embargo, tampoco logró prosperar.

Boleta oficialista

Más allá del pedido de los intendentes del Grupo Dorrego, quien también sorprendió al pedir la boleta única fue el jefe comunal de Tigre, Julio Zamora. El alcalde de la ciudad del norte, de mala relación con Sergio Massa, quien en las últimas horas expresó que la “boleta única transparenta el proceso electoral y permite la participación de muchos partidos que se les hace imposible adquirir las boletas necesarias para su participación”. Y aclaró su acotación: “PASO postergada, pero con boleta única”. Lo que también evidenció un escenario a discutir dentro del Frente de Todos.