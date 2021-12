Elecciones SUPeH: Garaza pierde la conducción del gremio tras 24 años en el poder

El Sindicato Único de Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH) de Ensenada celebró una nueva elección de autoridades dentro de la refinería de YPF, con un acontecimiento que marca la historia del gremio.

Es que Ramón Garaza, dirigente en el gremio desde 1996, perdió la conducción frente de Nahuel Chancel, quien encabezó la Lista Verde junto a Héctor “El Turco” Alí.

El referente del Movimiento Celeste, lista que comandaba Garaza, recolectó 1.157 votos contra 1.213, de un total de 2384 votos emitidos. La seccional ensenadense dio por finalizado el proceso eleccionario alrededor de las 19, mientras se conocieron los resultados definitivos minutos después de las 9 de la noche.

En diálogo con 0221, Chancel había comentado antes de conocer el resultado final que “la no renovación de la conducción y las viejas prácticas de un sindicalismo que no se renueva y no milita junto a los compañeros es una de las principales quejas a quienes manejan el gremio desde hace tantos años”.

“Lo que están pidiendo los laburantes es no ser pobres, la mitad de los trabajadores y trabajadores de la refinería cobra menos de $72.000 que es lo que se necesita para no ser pobres”, remarcó el flamante secretario general.

Chancel junto a otros compañeros de diversas agrupaciones se juntaron para formar el Frente de Unidad Petrolera y disputarle terrero al histórico conductor que ya venía siendo cuestionado desde hace tiempo. De hecho, en varias oportunidades aparecieron diversas versiones y escraches contra el dirigente, acusado de impulsar despidos de trabajadores y de accionar diversas prácticas antisindicales.

Por último, Chancel dejó en claro que “tenemos objetivos claros que es la recuperación de derechos que hemos perdidos, dejar de ser pobres y que se nos reconozcan nuestros trabajos”.