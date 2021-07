Elecciones: una por una, así quedarían las candidaturas en las provincias más grandes de Argentina

Elecciones en Argentina. Foto: NA.

Si bien aún restan unos días para completar el rompecabezas electoral antes de la fecha formal para el cierre de listas, ya hay varias candidaturas que estarían confirmadas en las provincias donde se juega la representación parlamentaria del próximo Congreso nacional.

En provincia de Buenos Aires, parece un hecho irreversible que el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, cruzará la General Paz para encabezar una lista de Juntos por el Cambio – ahora bajo el nombre “Juntos”- que se enfrentaría en las PASO a otra nómina liderada por el neurocientífico Facundo Manes, un “outsider” que ingresó a la rueda electoral con el auspicio de la UCR.

Mientras que en el Frente de Todos hay pistas pero no muestran las cartas, Florencio Randazzo y Carolina Castro reeditarán la “avenida del medio” como 1 y 2 de la boleta de precandidatos a diputados nacionales por “Vamos con Vos”.

Noticias relacionadas

El Frente de Izquierda Unidad se suma a la carrera hacia la Cámara de Diputados con las candidaturas de Nicolás del Caño (PTS) y Romina del Plá (Partido Obrero), mientras que José Luis Espert liderará una coalición de derecha denominada “Avanza Libertad”.

CIUDAD DE BUENOS AIRES.

En la Ciudad de Buenos Aires, la novela electoral del PRO se resolvió con el “renunciamiento” de Patricia Bullrich y la proclamación de María Eugenia Vidal como primera candidata a diputada nacional, seguida del economista Martín Tetaz (UCR) y Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica). En tanto, la titular del partido amarillo y ex ministra de Seguridad puja para que al menos el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le ceda el cuarto lugar a un ultramacrista de sus filas como Fernando Iglesias.

Esta lista se enfrentará en las PASO contra la que tendrá al frente a Ricardo López Murphy, quien estará escoltado por la científica Sandra Pitta. En desventaja -si se toma en cuenta que el PRO está invicto en la Ciudad desde el 2005- el Frente de Todos buscará afirmarse cerca de los 30 puntos y quien pica en punta para liderar la boleta de precandidatos a diputados nacionales es el radical K Leandro Santoro. El Frente de Izquierda se presentará con la candidatura de Myriam Bregman y Javier Milei encabezaría una coalición de derecha.

CÓRDOBA.

En la provincia de Córdoba, el único acuerdo al que arribó el Frente de Todos hasta ahora es que la boleta de candidatos al Senado estará liderada por Carlos Caserio, acompañado por la actual diputada camporista Gabriela Estévez. Para la Cámara baja son todas dudas y hay muchos nombres dando vueltas: el más firme era el secretario de Obras Públicas, Martín Gill, pero el funcionario nacional no respondió el ofrecimiento y prolongó el misterio.

En Juntos por el Cambio el panorama es todavía más confuso de cara a las PASO. El ex presidente Mauricio Macri, quien siente como propia a la provincia de Córdoba por haberle dado el triunfo en 2015, interrumpió sus vacaciones en Suiza para realizar llamadas telefónicas con el fin de posicionar a Gustavo Santos para Diputados y a Luis Juez para el Senado.

El radicalismo está que trina con Macri y le exige al jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri (UCR), que no ceda a las presiones del líder del PRO y se ponga él mismo al frente de la boleta en el Senado. Para Diputados, la UCR propone a Rodrigo de Loredo y en el esquema también podría entrar Ramón Mestre y algún representante inorgánico del PRO como el ex árbitro de fútbol Héctor “Coneja” Baldassi. El schiarettismo intentará hacer valer su hegemonía en la provincia con su lista de Hacemos por Córdoba, que estaría encabezada por su esposa, la diputada Alejandra Vigo, para el Senado, en tanto que para la Cámara baja iría Natalia de la Sota, hija del fallecido ex gobernador José Manuel De la Sota.

SANTA FE.

En la provincia de Santa Fe las estrategias electorales del Frente de Todos y Juntos por el Cambio siguen envueltas en un mar de dudas. El gobernador Omar Perotti busca que el actual senador Roberto Mirabella, hombre de su confianza, renueve la banca, mientras que el kirchnerismo busca lo propio con María de los Ángeles Sacnun. El problema es que ninguno de los dos tiene un alto grado de conocimiento y en ese marco surgió la posibilidad de que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, abandone la cartera nacional para regresar al Congreso, aunque esta vez en la Cámara alta. Otra opción es que ese lugar lo ocupe la ex ministra de Vivienda y Hábitat María Eugenia Bielsa, aunque la santafesina no es bien vista por el kirchnerismo duro, por lo que corre desde atrás.

En Juntos por el Cambio el panorama viene demasiado atomizado ya que por el momento hay cuatro listas para el Senado: una del PRO encabezada por Federico Angelini y Amalia Granata, y otras tres del radicalismo (Maximiliano Pullaro-Carolina Piedrabuena; Carolina Losada-Dionisio Scarpin; y José Corral junto a Roy López Molina y la diputada nacional de la Coalición Cívica Lucila Lehmann).

MENDOZA.

En Mendoza, el peronismo irá a la elección con la candidatura confirmada de Anabel Fernández Sagasti, quien busca la renovación de su banca en el Senado, pero el resto de la oferta electoral del Frente de Todos es una incógnita. Por el oficialismo mendocino que lidera el gobernador Rodolfo Suárez, es seguro que Alfredo Cornejo encabezará la lista para senadores nacionales y Julio Cobos la de diputados nacionales.

TUCUMÁN.

Por el Frente de Todos tucumano, el primer candidato a senador nacional será el actual diputado y titular de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, quien será acompañado en la boleta por la albertista Sandra Mendoza. Para la Cámara baja, el gobernador Juan Manzur logró imponer en el primer lugar a la ministra de Salud provincial, Rossana Chahla, mientras que el segundo lugar está reservado para el camporista Marcelo Santillán, actual jefe Regional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en el NOA.

LA PAMPA.

La boleta de precandidatos de La Pampa para el Senado por el Frente de Todos será encabezada por el ministro de Gobierno del mandatario justicialista Sergio Ziliotto, Daniel Pablo Bensusan, y en segundo lugar irá la Secretaria Administrativa del Senado, María Luz “Luchy” Alonso, dirigente camporista de estrecho vínculo con Cristina Kirchner. Para la Cámara de Diputados, irán la secretaria legislativa de la Cámara de Diputados de La Pampa, Varinia Liz Marín, y el legislador Ariel Rauschenberger.