Elecciones UOM Quilmes | Adrián Pérez: «no vinimos a calentar una silla»

Una fractura en el oficialismo de la seccional Quilmes de la UOM (la componen los distritos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela) generó que en las elecciones de este 7 y 8 de marzo haya dos listas; algo inédito en el derrotero histórico de esta regional. Así las cosas, la lista Naranja, Azul y Blanca llevará como secretario general a Francisco Gutiérrez, que lleva 38 años ejerciendo la secretaría general; con ocho años en el medio en el que fue intendente de ese distrito. Su contrincante, que se abrió del Consejo Directivo, es Adrián Pérez, quien encabeza la lista Verde.

De acuerdo a la información que circula están en condiciones de votar 5275 afiliados de una seccional de aproximadamente 7.000 en la que producen unos 700 establecimientos. Entre ellos Ternium Siderar del Grupo Techint que tiene su planta en Florencia Varela; y en la que trabajan 350 metalúrgicos. Por supuesto coexisten muchas micropymes y una veintena de empresas medianas.

Mundo Gremial entrevistó a Pérez

¿Quién es Adrián Pérez? Contanos tu historia laboral y sindical…

Tengo 49 años y soy metalúrgico desde los 28; de los 19 hasta los 28 estaba encuadrado en otro gremio porque era otra actividad. Dentro de la UOM soy delegado desde hace 14 años como trabajador en Electrodomésticos Domec; allí somos 94 compañeros sindicalizados. En 2016 asumí dentro del oficialismo con el cargo de Tesorero.

¿Por qué te abriste de la actual conducción?

Primero aclaro que somos cinco compañeros que nos apartamos de esta conducción; entre ellos Juan Zárate, de Ternium Siderar que es quien me acompaña como adjunto. Básicamente decidimos no continuar bajo la conducción de Gutiérrez porque no queremos calentar un asiento. El lema de nuestra lista es que los trabajadores están siempre primeros y lo segundo es no les mentimos. En ese sentido nosotros no nos dejaron nunca llevar adelante los cambios que nos habíamos propuesto hacer y eso generó que nos fuéramos de ese espacio.

¿Cómo se ven para dar batalla?

Somos 150 delegados en más de 75 fábricas que creíamos que veníamos a acompañar un proyecto que nunca pasó. El quiebre es porque nosotros no nos sentimos representados.

¿Cómo es el vínculo con Caló?

Lo que dice Antonio y nos parece totalmente válido es que haya democracia. Si cualquier seccional no pudo hacer una síntesis o integrarse en una lista de unidad es natural y democrático que se vaya a elecciones para que el trabajador elija.

¿Cómo quedó conformada la Junta Electoral?

El presidente y un vocal son oficialistas, mientras que el secretario y otros dos vocales son de la oposición.

En este caso el manejo de la obra social depende de la seccional. En términos generales la pandemia ha dejado al descubierto el estado de cada una de ellas. ¿Qué ocurrió en el caso de ustedes?

La obra social es fundamental para nosotros. Nuestro proyecto era mejorar la atención de los afiliados y mejorar las condiciones de trabajo de los que trabajan en la clínica y nunca nos dejaron participar.

¿Qué proyectos tienen aparte del de la obra social y qué trabajo gremial vienen realizando?

Tenemos una presencia de 60 delegados más que el oficialismo y venimos recorriendo todos los establecimientos para acercarle al trabajador nuestra propuesta. Otro proyecto que llevamos con Zárate fue el del camping para recuperar unas tierras que UOM nacional había comprado hará unos 20 años.