Eliana Fátima Turrado Afur fue elegida como la Representante Bandeña 2023 – Municipalidad de La Banda

El Municipio realizó el jueves la elección de la Representante de la Primavera, de los Estudiantes y de la ciudad de La Banda, donde fue elegida la joven Eliana Fátima Turrado Afur de 17 años de edad que representará a la «Cuna de Poetas, Cantores y Bailarines» en encuentros locales, provinciales y nacionales.

Este evento fue organizado por la Dirección de la Juventud dependiente de la Secretaría de Gobierno y se realizó en la plaza Manuel Belgrano, donde participaron 16 postulantes que representaron a escuelas y colegios secundarios bandeños, profesorados y universidades.

El jurado encargado de elegir a la nueva Representante Bandeña y a las dos finalistas estuvo conformado por Yanina Rodríguez, Natalia Salvatierra, María Herrera, María Soledad Jorge y Nelly Villalba, y la escribana Municipal María Laura Tula Rizo supervisó el certamen.

Acompañaron el evento el viceintendente Gabriel Santillán, autoridades del Ejecutivo Municipal y un gran marco de público que también disfrutó de las presentaciones artísticas de la cantante Luciana Sánchez y Grupo de Baile Litfam Crew de la profesora Vane Simón.

Las 16 postulantes lucieron indumentaria formal-sport y vestidos de noche durante su desfile por la pasarela montada especialmente para la ocasión en la plaza Belgrano, que contó con sonido, iluminación y pantallas LED.

Tras la deliberación del jurado se dieron a conocer a las ganadoras que resultaron ser las siguientes: Segunda Finalista, Eugenia Romina Cisneros de 20 años; Primera Finalista, Mia Nael Aguirre de 16 años y la Representante de La Banda 2023, Eliana Fátima Turrado Afur de 17 años.

Tras coronar a la representante y distinguir a las finalistas el director de la Juventud, Delfor Geréz, expresó: «Estamos muy agradecido con las jóvenes que se animaron a participar en este evento que no fue solamente un certamen de belleza sino que se intentó fomentar la participación ciudadana de las jóvenes y valores positivos”.

“El encuentro superó todas las expectativas, tuvimos el apoyo de numerosos locales comerciales bandeños que se sumaron con regalos para las participantes y las ganadoras, y estamos muy agradecidos con la producción de Rodrigo Fiad, Nicolás Bertelli y David Ferrari que trabajaron mucho para que todo salga bien”.

“Finalmente, agradecer el apoyo del intendente Roger Nediani que incluyó esta propuesta en los festejos del cumpleaños de la ciudad y hoy podemos coronar con mucha alegría a la nueva representante de La Banda que acompañará al intendente y será presentada en los festejos centrales de la ciudad en el escenario mayor de Avenida Besares y Belgrano».

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, expresó: «Agradecer a todas las chicas que participaron desde lo que fue la preselección que tuvo 40 participantes y a las 16 finalistas de hoy”.

“Todas las mujeres tenemos belleza en diferentes aspectos, en cuanto a las capacidades y otros aspectos que no pasan por lo estético. Por suerte la sociedad va evolucionando en esto y se va cambiando la mirada de que lo que importa no es el físico, sino las personas que somos cada uno y los valores que tenemos”.

Agregó: “Estamos muy contentos de que Eliana sea nuestra representante, es una chica muy joven y desde el municipio la vamos a acompañar durante su periodo como representante de la ciudad para que tenga una linda experiencia”.

“Por último, quiero agradecer al intendente Roger Nediani que nos posibilita hacer este tipo de eventos que convocó a muchas jóvenes a participar y esta noche a muchas familias y vecinos bandeños», finalizó Torres.

Tras ser elegida como la nueva representante de la Ciudad de La Banda 2023 Eliana Fátima Turrado Afur de 17 años expresó lo siguiente: «Vivo en el barrio Centro, estudio en el Colegio Santiago Apóstol, y la verdad que estoy muy feliz. Mi hobby es la música, me gusta tocar el violín, la guitarra, el uquelele, el piano y también bailar».

“La verdad que vine con la expectativa de llevarme nuevas experiencias, por suerte hice muchas nuevas amigas, quería vivir esto ya que nunca participé de un evento como éste. Nunca desfilé en una pasarela, estaba muy nerviosa, estoy muy feliz, no me lo esperaba, y agradezco a todas las personas que nos trataron súper bien, quiero compartir éste momento con mi familia y todos mis amigos que calmaron mis nervios. Y bueno esto no es competitivo ni nada es para representar y ahora a disfrutar”, finalizó Turrado Afur.

Por su parte la primera finalista Mia Nael Aguirre de 16 años declaró: «La verdad que no me tenía fe, estoy muy feliz, haya ganado o no, me emociona que las chicas son muy compañeras. Estoy agradecida ya que hoy me acompaña toda mi familia, y represento al Colegio Jesús el Maestro soy de 4°A”, concluyó.

Por su parte, la Segunda Finalista, Eugenia Romina Cisneros, de 20 años contó: «Siento mucha emoción por haber participado ya que siempre lo hago, no es la primera vez me gusta venir divertirme, hacer lo que me gusta con todo el equipo de la organización de Nicolas Bertelli, David Ferrari y Viviana Cabrera, agradecida a todo el equipo de la Dirección de la Juventud. Estoy predispuesta a acompañar a la primera candidata y a nuestra representante también en todo lo que se proponga, hoy me acompaña toda mi familia y amigos, estoy en tercer año de la carrera de trabajo social en el Instituto San Martin de Porres, y soy presidenta de una Asociación Civil trabajo con todo lo social y lo solidario», finalizó.