Eligieron a un alcalde de extrema derecha en Alemania

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) consiguió este domingo, por primera vez, consagrar a uno de sus dirigentes como alcalde, informó la prensa internacional.

Hannes Loth, de 42 años, fue escogido como alcalde de Raguhn-Jessnitz, localidad de unos 9.000 habitantes de la región de Sajonia-Anhalt, en el este del país, según la página del ayuntamiento en Facebook.

Con 51,13% de los votos, Loth, antiguo agricultor que ya era diputado regional por AfD, derrotó al candidato independiente Nils Naumann, según la agencia de noticias AFP.

Hace sólo una semana, AfD logró la presidencia del cantón de Sonneberg, en la región oriental de Turingia.

🇩🇪#Germany, Raguhn-Jeßnitz mayoral election results (2nd round):

Loth (AFD): 51,1 %✅

Naumann (-): 48,9 %

Hannes Loth is the first AFD candidate ever elected as Mayor. The far-right Mayor will lead Raguhn-Jeßnitz, a city of less than 10 000 inhabitants. pic.twitter.com/eo4Vu2EEej

— World Elects (@ElectsWorld) July 2, 2023