Elisa Carrió confirmó su candidatura para las elecciones de 2021

Elisa Carrió, evalúa postularse para ganar la provincia de Buenos Aires.

Elisa Carrió, confirmó que va a ser candidata y dijo que podría competir por una banca en Diputados el año próximo o como gobernadora por la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 2023.

La ex diputada dijo: “Voy a jugar el año que viene. Me recuperé bastante en la salud, tengo que asegurarme con una vacuna segura, pero no estoy dispuesta a que perdamos la libertad. Me acompaña muchísima gente, la Coalición Cívica, gran parte del PRO y también el radicalismo”.

“No descarto ni ser candidata a diputada, ni descarto ser candidata a gobernadora en 2023, porque creo que hay que limpiar en serio la provincia de Buenos Aires. Además, no me importan las derrotas ni las victorias”, afirmó Carrió.

En cuanto a la reforma constitución se manifestó convencida de que si el oficialismo gana las elecciones avanzaría con esta medida. “Sí, seguro”, afirmó y cuestionó los dichos del presidente Alberto Fernández sobre la Corte Suprema de Justicia.

La líder de la Coalición Cívica hace cada vez más públicas sus diferencias con el expresidente y no tiene reparos en fijar posición respecto de un tema controversial para la oposición como es la designación de Rafecas.