Elisa Carrió: «Cristina fue, Alberto no es pero puede ser y no apoyaré a Macri»

Elisa Carrió analizó este miércoles 21 de diciembre el escenario de la política argentina de cara a las elecciones presidenciales del 2023 y señaló que Cristina Kirchner «ya fue», que el presidente Alberto Fernández «no es pero puede serlo» y que no apoyará a Mauricio Macri en caso de que este se presente como candidato el próximo año.

«El problema es que Cristina fue», sostuvo Elisa Carrió en diálogo con Luis Novaresio en +Entrevistas (LN+), después de que el periodista le preguntara si ella creía que la vicepresidenta se había retirado. «¿Por qué nadie se va a presentar de los que dicen que lo iban a hacer? Porque no ganan en segunda vuelta ninguno de los dos», cuestionó. Y remarcó: «El que polariza no gana».

La exdiputada nacional sostuvo que la vicepresidenta Cristina Kirchner «tiene que irse por su familia, por su hija» y amplió: «No ganan en segunda vuelta. Entonces ella se tenía que retirar y qué mejor que retirarse ahora. Igual va a tener prisión domiciliaria».

«Macri también fue, porque no pueden en segunda vuelta», sentenció luego Lilita y predijo que en el marco de las próximas elecciones «va a haber muchos renunciamientos de históricos».

Al respecto, aclaró: «Lo mío no es personal, no es con Macri. He trabajado cuatro años, pero ya está. Perdí esa amistad profunda, porque cada uno elige a sus amigos, pero la relación política se mantiene». No obstante, afirmó con seguridad que no va a apoyarlo.

Asimismo, la dirigente de Juntos por el Cambio señaló que, en caso de que «no se resuelvan las cuestiones morales» dentro de Juntos por el Cambio, es posible que sea candidata. «No me importa ganar o perder, me importa que haya un voto que salve tu conciencia», lanzó.

Carrió apoyó la candidatura de Quirós y advirtió: «Si no hay acuerdos voy a ser candidata a presidenta»

Elisa Carrió: «Alberto Fernández no es, pero puede serlo»

De cara a los próximos comicios, Carrió señaló que en el caso del presidente Alberto Fernández, «no es, pero puede serlo» y amplió: «Siempre uno puede empezar a ser. No hay persona que tenga el ‘no ser’ como destino. Siempre hay un último minuto que podés cambiar».

«Un hombre sin rumbo puede tener un rumbo en los últimos seis meses de gobierno. Puede hacer una reforma democrática con boleta única, que implica el no manoseo por parte de los fiscales, nombrar un jefe de mesa que tenga formación y no esté por parte de los partidos, y la lista única», sostuvo.

Asimismo, la líder de la Coalición Cívica insistió en que «ahora el peronismo necesita las PASO» y agregó: «El problema de Argentina no es Alberto, es que no tenemos estado».

Alberto Fernández convocó a los gobernadores y apuntó al fallo de la Corte: «Es un día aciago para el federalismo»

Sobre Cristina Kirchner: «Nunca la vi peronista»

«Yo la vi progresista, nunca la vi peronista», analizó la exdiputada sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner y añadió: «En realidad, hay personas que se definen por ellas mismas, quizás por sus problemas de infancia, quizás por sus características personales. El fascismo, en general, es un carácter, mucho más que una ideología».

Al mismo tiempo, ante la consulta sobre si la expresidenta tiene un carácter fascista, señaló: «Todo trastorno de personalidad que sigue consignas, finalmente se manifiesta en lo público con un carácter fascista e intolerante. No ama la diferencia, no la soporta«.

A su vez, cerró con una advertencia con respecto al ministro de Economía, Sergio Massa, y su esposa, Malena Galmarini: «Hay que tener mucho cuidado. El matrimonio puede ser peor que el de los Kirchner».

AS/ff