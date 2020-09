Elisa Carrió crítica: “Los que ocupan tierras son grupos de La Cámpora, la Izquierda y algunos amigos del Papa”

La cofundadora de Cambiemos expresó su opinión sobre la toma de tierras.

La ex diputada y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, volvió a cargar contra el Gobierno nacional y defendió a los legisladores opositores que no quisieron sesionar en el Congreso en forma remota. Además, dijo que en la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires están involucrados sectores vinculados al Frente de Todos.

“¿Quiénes son los que mandan a ocupar terrenos? Los grupos de La Cámpora, de la Izquierda y algunos vinculados a amigos del Papa”, sostuvo en una entrevista. En la misma línea, relacionó a Francisco con la toma de tierras ilegales. “El Papa tiene muchos amigos que le generan muchos problemas. Le mandé a decir que si él generó esto, que él lo pare”, indicó.

Durante la entrevista cuestionó reiteradas veces al Gobierno nacional y también al de la provincia de Buenos Aires. Aseguró que el gobierno actual “no es de científicos” sino de “guarangos, vulgares e ignorantes”. En lo que respecta al fallido acuerdo para sesionar este martes en el Congreso, Carrió aseguró que “los legisladores tienen que debatir y presenciar el debate” y que “no se puede suprimir un poder del Estado ni por razones de pandemia”.

“Se están llevando puestas las instituciones. Se están queriendo llevar puesta puesta la Justicia y la Procuración. Juntos por el Cambio no se tienen que mover de su banca”, explicó la dirigente opositora, al tiempo que remarcó que en el Frente de Todos se “ejerce la violencia” y lo ejemplificó al decir que “cuando el Presidente destrata a Rodríguez Larreta, que es el único que se hizo cargo de la pandemia, actúa violando normas mínimas de consenso”.

En esa misma línea, contó que está acompañando al jefe de Gobierno porteño para que “mantenga el diálogo con el Gobierno”, pero resaltó que hay momentos de “resistencia pacífica no violenta”. “Frente a la violencia, llamamos a la no violencia”, expresó.

Carrió también apuntó directamente con el presidente Alberto Fernández. “Es un charlatán. Un operador de segunda al que respeto como Presidente, pero cambia de opinión según la ocasión”, indicó. Además, aseguró que el Jefe de Estado “no conoce el territorio de la Nación” y que Axel Kicillof “no conoce la provincia de Buenos Aires”.

Por último, cuestionó al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. “Es un caradura. No dio respaldo a la provincia de Buenos Aires, hizo interna con la ministra de Seguridad de la Nación y se pasea en moto y helicóptero. Habla muy bien y no hace nada. Mientras tanto, la gente está encarcelada en sus casas y los delicuentes en la calle”, precisó.