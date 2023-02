Elizabeth Gómez Alcorta: «Este gobierno defraudó, ni Alberto ni Massa nos representan»

Elizabeth Gómez Alcorta calificó al ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires Marcelo D’Alessandro de irresponsable y oportunista por volver a traer el debate de las Taser tras la muerte de la mujer policía. Además, se refirió a la interna política del Frente de Todos: “Cristina es quien puede recuperar la audacia que nos está faltando” afirmó la ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9)

¿Cuál es el tu foco de interés en Marcelo D’Alessandro, teniendo en cuenta que te solemos asociar a otros temas de agenda?

La muerte de la policía fue un hecho trágico, con la particularidad de haber sido una mujer y tener dos hijos pequeños. También se trató de algo inusual porque ella intentó ayudar a la persona que se sentía mal y finalmente la terminó asesinando. La respuesta de quien es el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, aunque no sabemos si efectivamente está de licencia o no, fue intentar darle un carácter proselitista a un hecho muy trágico y traer a colación un debate que no está saldado, y es el uso de las pistolas tasar.

Se desresponsabilizó de la situación como si fuese un comentarista de la tele, más allá de que este hecho en particular no tiene vinculación con la posibilidad de tener o no una Taser. Él tiene responsabilidades muy claras, más allá de su licencia. Hace unos días también asesinaron una criatura de 4 años en el Bajo Flores y pareciera ser que esas noticias están vedadas.

Rodríguez Larreta intenta apañarlo frente a hechos que son de público conocimiento, como el viaje a Lago Escondido con jueces federales, empresarios de Clarín, ex agentes de inteligencia y hasta el jefe de fiscales. También se conocieron conversaciones de él con empresarios de las grúas de la ciudad de Buenos Aires. Es indignante que frente a un hecho de estas características salga a comentar que la culpa es del kirchnerismo que se opone a la taser.

Uno te asocia a temas relacionados con las minorías, la falta de diversidad, pueblos originarios y temas de género, ¿Pensás en la ciudad de Buenos Aires como próximo destino político?

Yo soy abogada en temas de derechos humanos y durante años me dediqué a hacer presentaciones sobre las taser, más allá de que también soy feminista y trabajo en temas de género y en temas indígenas. Es difícil hablar de candidaturas porque estoy intentando decir que D’Alessandro es un oportunista por utilizar en términos proselitistas un hecho de estas características. Pero efectivamente hay un grupo de organizaciones, movimientos, espacios políticos, feministas, estudiantiles y sindicales que queremos tener una representación. Estamos construyendo un proyecto de ciudad en el cual me han dado el mandato para que yo represente, pero no quiero aprovechar esta entrevista para hablar de eso.

¿Cuál es tu visión de Alberto Fernández y cómo creés que deberían resolverse las candidaturas en el Frente de Todos?

El escenario político es muy abierto y los grandes espacios de representación no tienen definidos sus candidatos, recién en los próximos meses vamos a tener novedades. El espacio que estoy representando cree que el liderazgo que necesitamos es el de Cristina Fernández. Es la que tiene mayor capacidad de vinculación con el pueblo y representatividad popular. Todas las mediciones lo muestran y es un hecho objetivo.

Nosotros confiamos que tiene la posibilidad de sintetizar las expectativas que tiene el pueblo. El gobierno nacional ha podido hacer muchísimas cosas bien, aunque también es cierto que ha defraudado las expectativas de gran parte del electorado que quería mejorar su vida. El futuro que tenemos que poder ofrecer es el de recuperar el salario de los que trabajan y cuidar el bolsillo de la gente. Cristina es quien puede recuperar esa audacia que nos está faltando, sin negar lo que sí pudimos hacer.

La economía creció en los últimos años, pero si la gente pierde en su salario, el crecimiento se lo llevan unos pocos. Además Cristina representa a una de las tres patas fundamentales que tiene la coalición de gobierno. De todas formas, tanto el presidente, como Sergio Massa, tienen todo el derecho de postularse, aunque no son quienes representan a nuestro espacio.

