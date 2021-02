ELLAS NO PUEDEN HACERLO… | 7 miradas

Anne-Marie Slaughter es abogada internacional, analista de política exterior, politóloga y comentarista pública. Fue funcionaria del Departamento de Estado y autora que se hizo célebre con un artículo del The Atlantic: “Por qué las mujeres todavía no pueden tenerlo todo.”

“La igualdad de género es una señal de la salud de la economía en nuestros asuntos…. Una política feminista también reconocerá que un montón de cuestiones de desarrollo son tan importantes como las geopolíticas. La salud global, la educación global, el acceso a recursos, el empleo, tienen más impacto en las mujeres que en los hombres”…

“Esas cuestiones son más importantes en el día a día para las mujeres y para muchos hombres que para un pequeño grupo de elites”.

“Sería genial ver a Argentina involucrándose en varios frentes. Uno sería pensar detenidamente qué es un régimen de inversiones global sustentable. Argentina ha defaulteado sus deudas y es un país que en cierta forma es un símbolo de lo que no funciona. Biden querrá enfocarse en políticas contra la evasión impositiva y anti corrupción. La otra cosa que sería interesante es si Argentina puede unirse con otros países latinoamericanos para impulsar una agenda transatlántica.”

“Los Estados Unidos, creo que intentará reanudar las relaciones con Cuba. Presionará duro en Venezuela, pero eso será continuar una política. Lo que no sé es si intentará pensar en las Américas en una forma más integral. Obama pensó en eso. La secretaria Clinton pensó concienzudamente que eso era importante tanto por el poder de los países latinoamericanos, como también considerando en lo que se está convirtiendo Estados Unidos. Espero que Biden tenga una política creativa e innovadora que sostenga que las Américas importan y que debemos fortalecer nuestras organizaciones regionales.

A la administración Biden le gustaría ver una respuesta regional a crisis regionales. No lo verás decir que depende de nosotros atender la crisis en Venezuela.