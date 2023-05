Elogio a Maslatón y retos al Duggan «odioso»: curiosidades de Cristina Kirchner en C5N

Cristina Kirchner brindó este jueves una entrevista exclusiva en C5N durante la cual sorprendió con algunas de sus intervenciones, como el elogio inesperado a Carlos Maslatòn y los retos al conductor Pablo Duggan a raíz de «los ruidos» que se percibían en el interior del estudio de televisión. Otra de las sorpresas del reportaje en vivo fue la fragilidad de la líder del Frente de Todos a la hora de hablar sobre su hija, Florencia Kirchner, a quien definió como una «mujer extraordinaria». Se registro un pico de rating (11.3 puntos) cuando recapituló su decisión de conformar la fórmula junto a Alberto Fernández en 2019.

Cuando la vicepresidenta exponía su planteo sobre la «libertad condicional», se apoyó en los dichos de una panelista del Duro de domar, Cynthia García, y a continuación le dedicó un elogio inesperado a Carlos Maslatón.

Cristina Kirchner al borde de quebrarse al hablar su hija: «Florencia depende de mí, está enferma»

Cristina Kirchner: «Me encanta Maslatón»

«Cynthia decía que era estrictamente el tema de la falta de libertad para decidir… fue apoyada por Maslatón también. Me encanta Maslatón. No pienso en nada como él, pero me encanta».

«Me encanta Maslatón, me divierte mucho», opinó Cristina Kirchner. «Te quiere conocer», respondió Duggan.

Cristina Kirchner en C5N.

FMI fue la palabra más mencionada por Cristina Kirchner

El Fondo Monetario Internacional lidera el ranking de las expresiones más repetidas (en 11 oportunidades) por la vicepresidenta durante la entrevista en vivo. A continuación, el detalle con los tópicos más recurrentes

FMI : 11 veces.

: 11 veces. Tribunales : 7 veces.

: 7 veces. Judicialización de la política : 4 veces.

: 4 veces. Máximo Kirchner : 4 veces.

: 4 veces. Néstor Kirchner : 3 veces.

: 3 veces. Mauricio Macri : 3 veces.

: 3 veces. Sergio Massa: 2 veces.

«Che, qué ruido que están haciendo por ahí», reprochó Cristina Kirchner

En un tramo de la entrevista Cristina Kirchner pidió silencio y se vivió un breve momento de tensión en el estudio.

«Che, qué ruido que están haciendo por ahí. Por favor…», dijo la vicepresidenta mientras observaba a su alrededor.

«Está entrando el staff… entramos después. Lo frenamos acá, por favor», manifestó Duggan para no incomodar a Cristina Kirchner. «Necesitamos que estés cómoda, así que no se muevan por favor», insistió el periodista.

«Yo siempre retando, no puedo con mi genio», se excusó la titular del Senado.

Otro de los desencuentros se produjo cuando el periodista interrumpió a la invitada para formular otra pregunta, y ella lo frenó para pedir que le deje «cerrar su idea».

En lo referido a la insistente consulta sobre su eventual candidatura, la vicepresidenta fue cortante: «Comprensión de texto«, afirmó. «Está muy claro lo que publiqué el otro día», aclaró con respecto a la carta que difundió sobre su renunciamiento.

Una multitud se acercó a los estudios de C5N para pedir por la candidatura de Cristina Kirchner. Fotos: Télam

También hubo espacio para chicanas, dado que la entrevistada señaló a Duggan que era «odioso» cuando manifestaba una posición crítica hacia el kirchnerismo. El conductor intentó justificarse y recordó que en un libro de su autoría explicó el cambio de opinión.

Sin embargo, Duggan no fue el único destinatario de las críticas, ya que Cristina Kirchner admitió que mira a otros canales, entre los cuales se encuentran los «chicos malos de TN».

«A veces también los veo a los chicos malos de TN«, declaró.

Pico de rating durante la entrevista a CFK en C5N

Cerca de las 22 hs el rating de C5N alcanzó los 11.3 puntos, justo en el momento en que la vicepresidenta recordaba el día que anunció la fórmula con Alberto Fernández, cuatro años atrás.

Unos minutos antes, el canal obtuvo la marca de 10.6 puntos, lo que significó una brecha importante con respecto al rating del resto de los canales: Telefe (9.2), El Trece (9.1), LN+ (3.2), El Nueve (2.5), Crónica (1.4), TN (1.3), A24 (1.1).

Cristina Kirchner se emocionó al hablar de su hija Florencia

Por otra parte, Cristina Kirchner mostró una faceta más emotiva a la hora de reflexionar sobre el impacto que generó el intento de magnicidio en su hija, Florencia Kirchner.

«A ver… Máximo es un hombre, no depende de mí. Pero mi hija, Florencia depende de mí. Ella me ha dicho que no piense en ella, que haga lo que tenga que hacer. Mi hija es una extraordinaria mujer que está enferma, tiene una patología como puede tener cualquier mujer. Vinculada, bueno con lo que ya sabemos, no quiero tampoco hablarlo. Ella me necesita», expresó al borde del llanto.

«Pensar qué sería de Florencia si yo no estoy es una cosa que me afecta humanamente. Hay una tendencia a la deshumanización».

