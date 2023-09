Elon Musk aseguró que evitó un ataque de Ucrania a una base rusa

El magnate sudafricano Elon Musk afirmó haber evitado un ataque de Ucrania a una base rusa el año pasado al rechazar un pedido ucraniano para activar acceso a internet en el mar Negro, cerca de la península de Crimea, anexada por Rusia casi una década atrás.

Musk, que poco después del inicio de la invasión rusa, a fines de febrero de 2022, desplegó en territorio ucraniano el servicio de internet satelital Starlink que opera la compañía SpaceX, declaró que Ucrania tenía la intención de «hundir» la flora rusa.

«Hubo un pedido de emergencia de las autoridades de Gobierno (ucranianas) para activar Satarlink hasta Sebastopol», afirmó el empresario, sobre la solicitud de cobertura en la zona de la base de la flota rusa en el mar Negro, cerca de la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014.

«La intención evidente era hundir la mayor parte de la flota rusa» en la zona, evaluó Musk en X (exTwitter), la red social de la que es dueño, replicó la agencia de noticias AFP.

En esa línea, manifestó que «si hubiera aceptado el pedido, SpaceX hubiese sido explícitamente cómplice en un acto mayor de guerra y en una escalada del conflicto».

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.

The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor.

If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and…

— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023