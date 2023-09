Elon Musk quiere demandar a una ONG que lucha contra el antisemitismo.

Elon Musk, propietario de X, antes conocida como Twitter, dijo este martes que considera demandar a una ONG que lucha contra el antisemitismo por hacer «acusaciones infundadas» sobre la amplificación de discursos de odio en la plataforma desde que fue adquirida por el magnate sudafricano.

Musk acusó el pasado lunes a la Liga Antidifamación (ADL), una organización con sede en Estados Unidos, de presentar «acusaciones infundadas» contra él y X que impactaron en los ingresos publicitarios.

«Para limpiar el nombre de nuestra plataforma en materia de antisemitismo, parece que no tenemos más remedio que presentar una demanda por injurias contra la Liga Antidifamación… ¡Oh, qué ironía!», escribió el empresario en la red social.

«ADL parece ser responsable de la mayor parte de nuestra pérdida de ingresos», escribió, y agregó que basándose en declaraciones de las empresas que anuncian la organización, «podría ser responsable de la destrucción de la mitad del valor de la empresa, es decir, unos 22.000 millones de dólares».

To clear our platform’s name on the matter of anti-Semitism, it looks like we have no choice but to file a defamation lawsuit against the Anti-Defamation League … oh the irony!

— Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2023