Emiliano Yacobitti: «El Gobierno busca deslegitimar el apoyo que tiene la universidad pública»

El diputado de la UCR, Emiliano Yacobitti, sostuvo que la universidad pública argentina “es de las pocas cosas que brinda el Estado que funcionan”: “Es muy difícil plantearse una idea de libertad sin educación pública de calidad”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Asimismo, desmintió las afirmaciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien denunció que las casas de estudios reportan más alumnos de los que tienen para «multiplicar cargos docentes».

Emiliano Yacobitti es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, además de diputado nacional de la UCR. Además, es docente y contador público recibido en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Para este miércoles, docentes, estudiantes y personal administrativo de las casas de Altos Estudios, convocaron a una nueva marcha nacional para defender la ley de financiamiento universitario.

El humor político y social, evidentemente, cambió de la primera marcha a favor de la Universidad Pública con esta de ahora. ¿Qué expectativa tenés? ¿Qué diferencia creés que puede haber en esta marcha con este clima político actual diferente al anterior?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.

La expectativa que tenemos es que la sociedad salga a defender la única herramienta que nos queda de igualación social que tiene la Argentina. Porque en este caso la movilización es a la Plaza del Congreso porque son los diputados los que tienen el poder para insistir, después del veto del Presidente que ya anunció, sobre la ley de financiamiento universitario.

Esta ley no hace más que actualizar por inflación el salario, que ya venía castigado después de muchos años, de los docentes universitarios y no docentes, pero que en los últimos nueve meses tuvo la peor pérdida de poder adquisitivo en tan poco tiempo, en algunos casos llegando al 45% de pérdida de salario.

Confirmaron la marcha universitaria del 2 de octubre y se acentúa el conflicto con el Gobierno

Esto dejó a los profesores universitarios a más del 60% bajo la línea de la pobreza, con lo cual ya es difícil armar las ofertas para el año que viene en las facultades. En algunos casos, hay docentes que se van de la universidad porque el planteo es que pueden aceptar cobrar menos que en otro lado porque tienen amor por la universidad pública, pero llega un punto donde se les hace imposible llegar a fin de mes. Pensá que la pérdida de poder adquisitivo en el salario fue muy superior al resto de los empleados del sector público.

Sin que esto signifique minimizarlo, en líneas generales lo que vos estás contando de la universidad pública pasa prácticamente en todas las actividades en distinta envergadura. Me parece que el enorme apoyo que tuvo la primera marcha (y que imagino también que tendrá esta) va más allá de la cuestión del salario de los universitarios sino que, como dijiste, es una de las pocas herramientas de igualación que plantea la sociedad actual. Es decir, algo que va más allá inclusive de una cuestión de orden económico presente, sino que se trata de orden económico, respeto y futuro. ¿Lo entiendo mal?

No, yo creo que es así, porque el sistema público de universidades está en el ADN de los que creemos que hace falta alguna herramienta para igualar y que desde ahí en adelante el mérito sea lo importante. La idea es que deje de ser importante el código postal del lugar donde te tocó nacer.

La UBA declaró la emergencia salarial de los docentes

Todas las encuestas, los sondeos de opinión y los rankings internacionales muestran (y la sociedad lo sabe) que la universidad pública argentina es de las pocas cosas que brinda el Estado que funcionan. Es un servicio que da el Estado que lo eligen quienes buscan la mejor opción por calidad y quienes no podrían pagar una opción privada.

Por lo tanto, cuando entras al curso a dar clase, ves distintas realidades. Ves a alguien que podría estar en una universidad privada tranquilamente, pero elige, por ejemplo, la UBA por el prestigio, la calidad y el reconocimiento internacional. Pero también ves a alguien que hace el esfuerzo para llegar a cursar y no podría bajo ningún punto de vista estar en una universidad privada.

Eso hace que de ahí en más el que hace la diferencia es el mérito y el esfuerzo de cada uno. Por eso yo soy de los que dicen que es muy difícil plantearse una idea de libertad sin educación pública de calidad, porque eso es una libertad para pocos.

La marcha universitaria como el símbolo de un reproche general

En la sexta década del siglo pasado se planteaba aquello de estudiantes y jubilados juntos. Me pregunto si acá es jubilados y estudiantes juntos, porque finalmente lo que vos narrás respecto a la pelea frente a la inflación, los jubilados lo sufrieron de la misma manera o peor. Y vuelvo a tratar de encontrar un punto de contacto entre lo que significó la marcha a favor de la universidad pública, que creo que estaba cargado con algo más que la universidad pública, y el hecho de que se había encontrado un elemento de oponerse al Gobierno en una cuestión más trascendente. Una cuestión que tiene que ver con la movilidad social, con la igualación, con todas las políticas que el mercado nunca va a resolver. De hecho, con humor negro, podríamos decir que para esta estructura del capitalismo sería mejor que los jubilados no existiera. ¿Qué pensás al respecto?

Mirá, no tengo duda que va a ser así. Porque las universidades públicas argentinas son universidades de trabajadores que estudian. Gran parte de quienes estudian en la universidad trabajan y lo hacen para ser mejores, para poder tener un mejor trabajo, para que su hora de trabajo valga más.

Milei “usa” la antigüedad clásica para legitimar un proyecto de exclusión

Pero en este caso, creo que también se va a vincular con lo que pasó con los jubilados. Porque lo que pasó con las universidades es que el Gobierno, a la hora de elegir llegar al déficit cero, que es algo que particularmente yo estoy de acuerdo porque un Estado no puede gastar permanentemente más de lo que tiene, eligió que haya perdedores y ganadores.

Los perdedores fueron las universidades públicas y los jubilados, mientras que los ganadores fueron los sectores de mayor poder administrativo que vienen siendo privilegiados hace mucho tiempo en la Argentina. Para que tengamos una idea, le bajaron el impuesto a los bienes personales al 2% más rico de la Argentina, y ese costo que tuvo el 0,14 del PBI es lo mismo que necesitaban para financiar esta ley universitaria según la Oficina del Congreso.

Después existen otros ejemplos, donde no se metieron con privilegios y regímenes especiales que poseen empresas que tienen ganancias millonarias en dólares, pero que siguen teniendo esos regímenes de promoción cuando ya no les hace falta para poder funcionar. Milei les dio tranquilidad por muchos años a los que más tienen y los jubilados no saben cuánto van a cobrar mañana.

El secretario de Eduación, Carlos Torrendel, sostuvo que se desconoce si el 38% de los alumnos están inscriptos en alguna materia.

Alejandro Gomel (AG): El secretario de Educación, Carlos Torrendell, dobló la apuesta en esta pulseada con las universidades y habló de que en las universidades “se infla la cantidad de alumnos” para el tema presupuestario. Incluso sostuvo que hay 600.000 alumnos, de los cuales no sabemos nada sobre el 38%, ya sea si están inscriptos, si van a la facultad o si no van, y a partir de ahí sale el presupuesto. ¿Es transparente como están inscriptos la cantidad de alumnos? ¿Qué se responde a esto?

Danya Tavela, que es ex vicerrectora de la UNNOBA y es diputada, lo explica muy bien. La información que da el secretario Torrendell es falsa por dos cuestiones. La primera, porque hay un sistema que se llama el SIU Guaraní, que es transparente y hasta es nominal de quiénes son los estudiantes.

Y lo segundo es porque la distribución del presupuesto no es por una polinómica que incluya la cantidad de alumnos. De hecho, varias veces en esta ley eso se quiere aplicar y La Libertad Avanza está en contra de eso porque prefieren la discrecionalidad. Entonces, me parece que lo que dijo el secretario de Educación, no solo es falso sino que es muy fácil de comprobar.

AG: ¿Busca embarrar la cancha? ¿Por qué sale con esta declaración dos días antes de la marcha?

Porque creo que tiene que ver con deslegitimar un reclamo que es justo. Y el Gobierno me parece que elige deslegitimar un reclamo con mentiras en lugar de sentarse a resolver un problema que existe.

Carlos Torrendell acusó a las universidades de «inventar alumnos»: «Es un tema que tiene más o menos 200 años»

Elizabeth Peger (EP): En vísperas de la marcha, el Gobierno ya confirmó que el Presidente va a vetar totalmente la ley. Si se logra mantener este escudo en el Congreso, el cual le permitió vetar también el aumento jubilatorio, ¿qué pasará después?

Si la ley no se sanciona se va a consolidar una situación donde la que va a perder es la sociedad, porque la calidad de una herramienta de igualación social necesariamente va a bajar. Por ejemplo, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, el Consejo Superior pasado, el decano anunció que 48 docentes ya le habían renunciado y que otros tantos habían bajado la dedicación. Lo mismo está pasando en muchas facultades.

Vos pensá que acá le estás bajando el sueldo a personas que permanentemente están rechazando otras ofertas laborales para ir a trabajar, en muchos casos, a otras universidades que ofrecen el doble o el triple por el mismo trabajo que ellos hacen en la UBA. Y que la mayoría se quedan en la Universidad de Buenos Aires por el prestigio que da y porque se formaron en esta universidad.

Entonces, si esta situación se consolida, vas a tener una baja en la calidad, vas a tener una peor oferta de cursos y vas a tener una baja sensible en todo lo que es ciencia e investigación. En ese sentido, con esta situación hoy, tenés investigaciones paradas por la subejecución del presupuesto de Ciencia y Técnica de la Nación, que son investigaciones que al que damnifican principalmente es a la sociedad.

Axel Kicillof y Rodríguez Larreta en la marcha universitaria del pasado abril.

Se trata, por ejemplo, de investigaciones sobre la detección temprana del cáncer de páncreas y el centro de protonterapia que es para un tratamiento avanzado del cáncer. Sólo hay 5 en el mundo y se está haciendo con la CNEA y el Hospital Roffo de la Universidad. Así como no lo pudo hacer de un golpe con los gastos de funcionamiento, el Gobierno busca deslegitimar a las universidades públicas en el apoyo que tienen en la sociedad.

EP: ¿Y se puede llegar a perder parte del año para los alumnos?

Por ahora no sabemos si es así. Obviamente si algún docente se va y tiene un curso, se intenta buscar un reemplazo. Pero se empieza a producir un trastorno en el funcionamiento real. Pensá que más allá de los docentes, tenés los trabajadores de la universidad que ingresan en la categoría 7, que es una categoría más baja y son la mayoría, que deben estar cobrando aproximadamente 420 mil pesos. Esto empieza a producir un trastorno en todo el funcionamiento.

El apoyo parlamentario a la reforma universitaria

Claudio Mardones (CM): Apelo a su experiencia, luego de haber pasado como integrante de la Cámara de Diputados. El 3 de octubre es la fecha final para que el Presidente pueda firmar el veto a la ley de financiamiento universitario. Hoy una buena nota de Delfina Celichini en La Nación anticipa que parece que el oficialismo no cuenta con los votos suficientes para blindar el veto. ¿Qué pasa especialmente en el bloque que usted integró? ¿Cree que habrá una posición común o no? Usted lo sabe muy bien, acá hay una discusión de quienes estén presentes y quienes peguen el falcazo.

Por eso la movilización y la marcha es al Congreso de la Nación. Porque Milei desde el principio dijo que no le interesaba las universidades públicas porque las consideraba centro de adoctrinamiento. Y lo que está haciendo, por ahí muchos esperábamos que no pase, pero tiene que ver con lo que él advirtió antes de ser electo.

Ahora la mayoría de los diputados que tienen la posibilidad de insistir sobre esta ley, cuando hicieron campaña y cuando los eligieron, le dijeron a la sociedad que los votaran para defender la educación pública y la educación de calidad. En muchos casos, sobre todo los radicales, dijeron que iban a defender las universidades públicas y al Estado, haciendo que funcionara bien. Entonces, apelamos a que hagan honor y cumplan su palabra.

AO VFT