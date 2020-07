Emisión: carrera contra el tiempo entre el BCRA, la Moneda y G+D

La invitación a los proveedores internacionales fue para una cantidad de 250 millones de billetes (esto, equivalente a una emisión de $125.000 millones, lo que no parece gran cosa teniendo en cuenta los volúmenes emitidos recientemente). Hasta acá nada del otro mundo. Pero hay que tener presente que todos los bancos centrales del mundo están emitiendo “a lo loco” y por lo tanto no hay mucha capacidad ociosa disponible. Por ende se plantean algunos interrogantes. El más relevante es si llegan a tiempo los billetes. La licitación planteo tres fechas para la entrega en Buenos Aires (100 millones de billetes en agosto y en septiembre y el resto en octubre). La licitación la “ganó” el grupo alemán Giesecke+Devrient (G+D), que en realidad fue el único que se presentó, pese a que otro grupo europeo compró el pliego. El precio cotizado fue cercano a los u$s20 millones, o sea que cada “yaguareté” costará poco más de u$s12 (casi el doble del valor facial). Para los conocedores de este negocio es sin duda un precio exhorbitante, o digamos fuera de lo “normal” por lo que en ésta época de “anormalidad” rige el “siga siga”. No son tiempos para mirar los costos, dirían algunos. Pero ocurre que este precio solo involucra el costo de impresión y el flete hasta Buenos Aires.

A propósito, dado el apuro del BCRA, se pidió que el envío fuera preferentemente vía aérea, lo que es mucho más oneroso. Volviendo al tema del costo, la empresa alemana cotizó solo la impresión porque Casa de Moneda ya había comprado el papel y la tinta (ya están en Europa), de ahí lo caro que resulta esta compra. Al respecto cabe señalar que tanto el “hilo de seguridad”, elegido oportunamente para el “yaguareté”, como el “papel”, ambos insumos pertenecen al grupo alemán (dueños de las patentes) por lo que finalmente terminan “regulando” los precios del mercado. Ahora bien, y quizás lo más importante son los plazos y en tal sentido los alemanes, criteriosos, ya han avisado que son incumplibles, recién podría empezar a entregar los billetes a partir de los 4,5 meses de que se haya firmado la orden de compra. Por lo tanto, si finalmente, se adjudica esta licitación al grupo G+D difícilmente lleguen los 250 millones de $500 a tiempo, o bien, para que el BCRA satisfaga el apetito del Tesoro no antes de fin de año. Con relación al tema del precio cotizado, se especula que también podría incluir internamente, o sea, para G+D algún tema de castigo o multa al que será pasible porque seguramente incumplirá algún otro pedido para satisfacer el de Moneda argentina. Se podría desmenuzar que un tercio del costo sería el flete y en el resto estaría contemplado una posible multa al grupo con sede en Munich.