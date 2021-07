“Empezando a salir”, el primer spot de campaña del Frente de Todos

Captura, video.

El Frente de Todos estrenó su campaña con un spot que se proyectó en el acto de Escobar y que, a través de un compilado de imágenes y frases, hace eje en la perspectiva de la recuperación: la esperanza de que “estamos empezando a salir”, como dice la consigna, para alcanzar “la vida que queremos”.

El spot, con una síntesis resumida en 34 segundos, muestra escenas como el cielo anaranjado de un amanecer, una mano que toma un manojo de llaves para salir de la casa, un chico de espaldas vestido con guardapolvo blanco y cargado con su mochila que atraviesa una puerta para ir a la escuela, operarios que transportan cajas, la cinta de transporte de una fábrica que no se detiene.

La sucesión de imágenes, que representan la esperanza y simbolizan la recuperación de la vida, de la actividad económica, del trabajo y los ingresos, están acompañadas -además- por situaciones que se volvieron cotidianas con la pandemia, como la vacunación en el hombro de una persona que recibe el inmunizante contra el coronavirus, o una investigadora observando un microscopio.

“Estamos empezando a salir, estamos empezando a trabajar, estamos empezando a estudiar. A cumplir nuestros sueños. Estamos empezando a salir a la vida, estamos empezando a salir a pasear, estamos saliendo a producir. A construir, a reactivar, a renovar”, repite la voz en off del spot en un mensaje que estuvo en línea con una de las frases del presidente Alberto Fernández pronunciada desde la fábrica Queruclor de Garín, en la que prometió: “Volveremos a ser felices”.

En la primera pieza audiovisual de la campaña del FdT también se suceden, a modo de videoclip, imágenes de una cancha de fútbol que deja de estar vacía y recupera a sus jugadores, de una computadora del programa Conectar Igualdad, de una máquina registradora que está emitiendo un ticket como metáfora de la actividad comercial, de una flor amarilla que se abre al sol.

“Estamos saliendo a la oportunidad, estamos saliendo a la igualdad. Después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, ahora sí. Estamos saliendo a la vida que queremos”, sostiene el aviso de la coalición oficial que busca transmitir esperanza tras un año y medio de pandemia, y está en línea con la recuperación de la actividad industrial y de la construcción que muestran los datos de estos meses, retroalimentados por el avance sostenido de la vacunación.

Por último, antes de llegar al slogan del FdT con un sol amarillo y un corazón azul, concluye con un subtítulo en pantalla: “La vida que queremos”.