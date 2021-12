Empleo joven, integración universitaria e industria digital, en la agenda de Lula

(Foto: Diego Levy).

La agenda del futuro, de qué manera crear millones de nuevos empleos que den trabajo a los jóvenes, cómo formar a las nuevas generaciones en la industria digital y de datos que hoy observa monopolizada por EEUU y China «en un 90%», son algunas de las preocupaciones de Lula ante la posibilidad de gobernar Brasil por tercera vez, prioridades que deslizó en la entrevista con Télam y la TV Pública desde una de las salas del emblemático Hotel Savoy.

-Télam: ¿Cómo se resuelve esta tensión entre la revolución tecnológica y la creación de empleo en el marco de un modelo inclusivo?

-Lula: Cuando se habla de la industria digital todos saben cómo funciona eso. La industria de datos en el mundo hoy está entre EEUU y China: ellos tienen el 90% de las informaciones de esta industria, que transformará a los seres humanos en algoritmos. O sea, van a decidir muchas cosas por nosotros. Van a pensar por nosotros. Eso es muy malo y muy desagradable. ¿Qué debemos hacer? Argentina, Brasil y los países de la región debemos juntar las universidades, reunir a los empresarios y a los gobiernos para intentar asumir los desafíos del nuevo empleo que tenemos que crear.

-¿Cuál es el mensaje para los jóvenes, que están desesperanzados por la situación anterior al coronavirus y que se profundizó por la pandemia?

–Tengo miedo de no tener el mensaje correcto, porque no es fácil. La única cosa de la que tengo certeza es que tenemos que colocar a la sociedad dentro de la economía y dentro del presupuesto. Tenemos que creer en la formación profesional de la juventud. Fomentando el crecimiento económico se pueden generar las oportunidades de empleo que tenemos que crear. Las universidades van a tener un rol en la redefinición de la empleabilidad de la juventud, que hoy está desesperanzada. Tenemos que tener la humildad de reunir a todos los sectores de la sociedad e intentar ofrecer a esta juventud la seguridad –ya no la esperanza, la seguridad- de que tendrá un futuro con formación profesional. Si esto no es así, no vamos a tener salida en el corto plazo para lidiar con la juventud argentina, con la juventud brasileña, que está muy carente y muchas veces muy desesperanzada.