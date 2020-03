Alfredo Cornejo«Empoderamos a Alberto, ahora depende de su buena fe»

El diputado nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo, quien se encuentra en aislamiento preventivo, aprovechó la cuarentena para enviarle un mensaje al Presidente de la nación. En una entrevista periodística, el legislador disparó: «Empoderamos a Alberto, ahora depende de su buena fe».

«Desde el punto de vista político, los argentinos hemos empoderado al Presidente y la oposición también, en particular Cambiemos. Ahora dependemos todos de la buena fe para la redistribución de los recursos y para la eficacia de esta estrategia», dijo Cornejo.

Asimismo, agregó que «ese empoderamiento lógico en un proceso de crisis no veo que esté correspondido con la eliminación de la grieta. Se ve que hay varios dirigentes del Frente de Todos construyendo un relato, con la pandemia de por medio, y esa no es una buena actitud».

«La oposición se está comportando bien, el Gobierno está con preocupación, pero uno advierte que ese empoderamiento no significa que no tenemos que señalar cosas que son criticables», advirtió Cornejo.

Cornejo también mencionó «la desafortunada intervención y la falta de previsión de Ginés (González García), que derivó en que no hubiera controles en Ezeiza desde enero. Hubiéramos tenido muchos menos casos. La falta de previsión también hizo que no se hicieran todos los testeos necesarios como para saber quién está enfermo y quién no. Son claves la información y el testeo. Es más barato testear y confinar enfocadamente que encerrar a todos por las dudas».

Y añadió: «Quisiera saber cómo se habrían portado los principales dirigentes si Rubinstein hubiese hecho esas declaraciones, que no era para preocuparse el coronavirus».

A la vez que agregó que Alberto «tiene que ser mucho más institucional y federal en el manejo de la crisis. Todo lo que tiene que ver con sectores medios, productivos y cuentapropistas todavía no ha sido atendido. La mayoría no tiene capacidad de ahorro, se está cortando la cadena de pagos y se está armando un círculo vicioso de los Estados provinciales y el nacional».