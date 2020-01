“Emprendiendo Sueños” impulsa un servicio de escaneo de vehículos – Noticias del Estero

El intendente Pablo Mirolo

realizó la entrega de equipo de última generación para el escaneo de los

vehículos y poder detectar fallas, lo que fue destinado a un vecino del barrio

Las Moras que trabaja en esto hace aproximadamente dos años.

Esta ayuda por parte del

municipio, tiene el objetivo de motivar al emprendedor y así generar una mejora

en la economía de las familias, esto en el marco del Programa “Emprendiendo

Sueños”, iniciativa impulsada en la gestión del jefe comunal.

En esta oportunidad, el

beneficiario fue Rolando Ariel Vázquez que se ha provisto de un equipo tiene

que ver con una computadora y un escáner automotriz que va conectado por una

interfaz a la computadora de los vehículos, proceso por el cual se detecta qué

falla puede llegar a tener y así iniciar la reparación.

Al respecto, Mirolo dijo:

“Siempre desde este programa tratamos de potenciar los emprendimientos, de

brindarle una ayuda a los emprendedores, en este caso Rolo que trabaja como

mecánico y le faltaban algunas herramientas que tienen que ver con tecnología

de alta complejidad, para detectar fallas en vehículos, esto va a significar de

gran ayuda para su proyecto y siempre nosotros con la idea de que los

emprendedores sigan adelante”.

Por su parte, Rolando expresó: “Hace

como dos años que trabajo en esto y trabajo a domicilio, esta herramienta es

fundamental por la tecnología que implica, muchas veces no se pueden detectar

fallas y no la podía comprar por su valor monetario y gracias a este programa

he podido adquirirla”.