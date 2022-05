«En algunas zonas cuentan con apoyo aéreo»

Las tropas rusas iniciaron una nueva ofensiva aérea para tratar de tomar el control de la acería Azovstal de la asediada ciudad de Mariúpol, donde las tropas ucranianas siguen resistiendo al enemigo, según informa el Estado Mayor del ejército de Ucrania.

«Continúan los bloqueos y los intentos por derrotar a nuestras unidades del complejo de Azovstal. En algunas zonas, los ataques cuentan con el apoyo aéreo con el objetivo de tomar el control de la planta. Sin éxito», afirma el Estado Mayor en un comunicado, según el portal Ukrinform.

De acuerdo con esa fuente, las tropas rusas están tratando de incrementar el ritmo de la ofensiva en todo el este del país para alcanzar los límites administrativos de Lugansk y Donetsk, en el Donbás.

Militares incomunicados

Desde la alcaldía de Mariúpol se advirtió asimismo de estos nuevos ataques, al tiempo que se recordaba que en la planta de Azovstal siguen refugiados centenares de civiles, entre ellos 30 niños, que esperan ser rescatados.

Además, el alcalde de la ciudad ha remarcado que han perdido el contacto con los militares en la planta. «Desafortunadamente, hoy no hay conexión con los muchachos, no hay conexión para entender lo que está pasando, si están a salvo o no. Ayer hubo una conexión con ellos; hoy, no más», asegura Vadym Boichenko.

Las autoridades ucranianas trataron de establecer este miércoles cuatro puntos de recogida de ciudadanos en Mariúpol, aunque advirtieron de que la situación de seguridad es «muy díficil», en palabras de la viceprimera ministra, Iryna Vereshchuk.

Según Kiev, entre las ruinas de la asediada ciudad portuaria hay más de 10.000 habitantes sin agua, electricidad ni productos básicos.