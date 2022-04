En Bucha ‘el Ejército ruso buscó y mató a cualquiera que sirviera a nuestro país’, denunció Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció que «no hay un solo crimen que los rusos no hayan cometido» en Bucha, localidad vecina a Kiev, al intervenir ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

«Este lunes regresé de Bucha, recientemente liberada de las tropas rusas no lejos de Kiev. No hay un solo crimen que no cometerían. El Ejército ruso buscó y mató a propósito a cualquiera que sirviera a nuestro país. Dispararon y mataron a mujeres afuera de sus casas, mataron a familias enteras, adultos y niños y trataron de quemar los cuerpos», acusó.

Precedido por la indignación internacional que causaron imágenes de muertos diseminados en calles de la ciudad de Bucha, vecina a Kiev, en lo que Ucrania denunció como una masacre cometida por fuerzas rusas, el presidente Volodimir Zelenski habló este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Las imágenes de Bucha apuntan al hecho de que las personas -aparentemente civiles- fueron atacadas «deliberadamente», afirmó antes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

«Todas las señales apuntan hacia el hecho de que las víctimas fueron un objetivo deliberado y asesinadas directamente. Y estas pruebas son muy preocupantes», dijo la portavoz del organismo, Elizabeth Throssell, en una rueda de prensa en Ginebra, Suiza.

Las autoridades ucranianas acusan a los soldados rusos de haber masacrado a civiles. Foto: Agencia Andina

Simultáneamente, España, Italia, Francia y Suecia, entre otros, anunciaron más expulsiones de diplomáticos rusos en señal de condena por la invasión a Ucrania, que hoy ingreso en su día 41.

La Justicia francesa fue más allá y anunció que abrió tres nuevas investigaciones por presuntos «crímenes de guerra» por hechos cometidos contra ciudadanos franceses durante la invasión.

Los hechos en cuestión habrían ocurrido en la ciudad de Mariupol, en el sur de Ucrania; Gostomel, en la norteña región de Kiev, y Chernigov, también en el norte de Ucrania, indicó en un comunicado la fiscalía nacional antiterrorista francesa (PNAT).

Por otra parte, varios bombardeos se registraron este martes en Kramatorsk, ciudad en el este de Ucrania que está aún bajo control de Kiev aunque amenazada por una fuerte ofensiva de las tropas rusas.

Según un periodista de la agencia de noticias AFP, los disparos, probablemente misiles o cohetes de largo alcance, destruyeron una escuela en el centro de la localidad, vecina a un edificio que es sede de la policía.

El Gobierno ucraniano teme que la situación en la zona se agrave.

El Consejo de Seguridad de la ONU tratará este martes las «pruebas de crímenes de guerra», incluidos los de Bucha. Foto: AFP

En su habitual informe diario sobre las hostilidades, el portavoz de Defensa ruso, Igor Konashenkov, anunció que durante la madrugada la aviación rusa destruyó 134 instalaciones militares de las tropas ucranianas, reportó la agencia de noticias rusa Sputnik.

En tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU tratará este martes las «pruebas de crímenes de guerra», incluidos los de Bucha.

Por primera vez desde que comenzara la invasión rusa el 24 de febrero, Zelenski intervendrá en una reunión del Consejo, informó la representación del Reino Unido, que está a cargo de la presidencia temporal del órgano.

La embajadora británica, Barbara Woodward, dijo en Twitter que la convocatoria tiene como objetivo abordar «las crecientes pruebas de crímenes de guerra».

La difusión en la prensa internacional de imágenes de esta ciudad en las que se ven cadáveres en la calle, algunos de ellos maniatados o parcialmente quemados, o fosas comunes, provocó una ola de condenas.

Las autoridades ucranianas acusan a los soldados rusos de haber masacrado a civiles, y Moscú niega los hechos y acusa a Kiev de haber hecho «montajes».

The UK will call a #UNSC meeting tomorrow on #Ukraine. We will discuss the mounting evidence of war crimes, including from #Bucha.

We’ll use our Presidency of the Security Council to ensure there is transparency, accountability and that justice is done. pic.twitter.com/eyQoDne7tX

— Ambassador Barbara Woodward (@BWoodward_UN) April 4, 2022