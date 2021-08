En CGT no descartan una conducción colegiada a partir de octubre

La CGT transita momentos decisivos. Con la decisión del gobierno nacional de habilita las elecciones en organizaciones gremiales, la máxima central sindical del país aceleró las conversaciones para llegar a octubre con posibilidades ciertas de renovar autoridades y definir al nuevo consejo directivo.

Es una fija que el movimiento obrero tendrá a partir del último trimestre de este año, o a más tardar a principios de 2021, una nueva conducción cegetista. El objetivo es contener a la mayor cantidad de sindicatos posibles, como les pidió el presidente Alberto Fernández a inicios de su mandato.

Pero la cosa no viene fácil. Las negociaciones comenzaron hace tiempo y existieron acercamientos de miembros del actual consejo directivo con todos los sectores del sindicalismo.

Desde el interior de la central sostienen que lo mejor sería avanzar en un liderazgo único que contenga a todos las vertientes. Pero hoy eso parece una misión imposible. Por eso empiezan a pensar en una conducción colegiada, con al menos dos personas al mando de la CGT.

Jorge Sola, secretario de prensa de CGT, admitió hace días esa posibilidad. “Nosotros por idiosincrasia creemos que la verticalidad y tener el secretariado general con un solo compañero me parece que es lo más adecuado, o por lo menos es mi visión. Ahora lo que sí, no dejaría y no me parece que sea tácticamente bueno, dejar de lado la posibilidad de una conducción colegiada como la que se logró hace cinco años atrás”, dijo.

En diálogo con Radio Sur, Sola señaló que la posibilidad de una conducción compartida sigue estando abierta “más allá de la necesidad de tratar que algún compañero exprese a todo el movimiento obrero”.

“Veremos de aquí a octubre como se avanza en eso pero yo no descartaría la posibilidad de una conducción colegiada“, sentenció. Esta postura recibiría un amplio respaldo del arco gremial.

La CGT, hoy conducida por Héctor Daer y Carlos Acuña, tiene los mandatos prorrogados desde agosto de 2020 y ya puso en marcha el proceso para convocar al Comité Central Confederal, el máximo órgano ejecutivo de la central obrera que define a los integrantes de consejo directivo.

Los sectores en disputa se mantienen desde hace años y ya son un clásico. Gordos e Independencia vs. moyanismo y aliados. También aparecen con las pretensiones de siempre los cercanos al barrionuevismo y los alfiles del empoderado Sergio Palazzo y la Corriente Federal.