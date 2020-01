En Consenso Federal dicen que no son aliados del Gobierno, pero uno de sus diputados dijo que Roberto Lavagna ‘aconseja’ al oficialismo

A pesar de los esfuerzos de Consenso Federal por despegarse del kirchnerismo y el oficialismo, ahora un diputado nacional de ese bloque aseguró que el exministro de economía y excandidato presidencial, Roberto Lavagna, ayuda al Gobierno nacional «con sus consejos» y que mantiene diálogo constante con el presidente Alberto Fernández. Los detalles:

Muy clara fue la diputada nacional Graciela Camaño cuando al renovar su banca en el Congreso Nacional advirtió 2 cosas clave: Uno, que Consenso Federal no iba a ser aliado del Gobierno de Alberto Fernández, y el otro aviso fue que: «no esperen que nos vinculemos al kirchnerismo».

Así las cosas, desde el partido que lidera el ex ministro de economía, Roberto Lavagna, han querido despegarse del oficialismo, ya que tienen la premisa de «conformar un bloque distinto», ya que, según dijo Camaño en campaña nacional: «Lavagna fue muy claro: no vamos a vulnerar el voto que nos dio la gente. Yo fui elegida, la gente me encomendó una misión y no los voy a traicionar», dijo.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos por Consenso Federal de despegarse del oficialismo, ahora un diputado nacional de ese bloque salió a admitir que es el mismo exministro y excandidato presidencial, Roberto Lavagna, el que «ayuda con sus consejos» al Gobierno nacional.

Se trata del diputado nacional de Consenso Federal, Alejandro «Topo» Rodríguez, que en una entrevista con el grupo Perfil dijo que el ex ministro ayuda al Gobierno con «sus consejos».

Alejandro «Topo» Rodríguez es diputado nacional desde fin del año pasado. Entró al Congreso luego de ser hombre clave de la campaña de Roberto Lavagna, y en el pasado fue jefe de gabinete de La Matanza, en la intendencia de Verónica Magario y antes ministro de Asuntos Agrarios del gobierno de Daniel Scioli.

En la entrevista, Rodríguez fue consultado sobre la posibilidad que existe sobre si hay una influencia directa o una indirecta de Lavagna en las decisiones económicas que está tomando el Gobierno, a lo que el legislador respondió:

«Si uno hace historia de la política económica reciente, Roberto Lavagna es el padre del último gran éxito económico, que fue cuando piloteó la recuperación del 2001. Muchas de las políticas económicas desde entonces siguen influidas por esa experiencia.», dijo.

Luego, Rodríguez aclaró que a pesar de no estar en el Gobierno, Lavagna aconseja a Alberto Fernández.