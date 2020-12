“En Corrientes las jóvenes no pueden votar, pero si son obligadas a ser madres a los 11 años” (VIDEO) – NCN

Durante su intervención en la sesión del Senado Nacional donde se trataron las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el Plan de los Mil Días para asistir la maternidad y los primeros tres años del recién nacido, la presidenta de la Comisión de Legislación, Ana Almirón destacó la amplitud y madurez del debate democrático para la generación de “más derechos, libertades y políticas de Estado para la mujer”. Señaló que ambos proyectos son “complementarios” y surgidos del “enorme salto cualitativo” que tuvo el análisis y tratamiento del tema en los últimos dos años.

Ana Almirón explicó que el Plan de los Mil Días plantea que ninguna mujer tenga que interrumpir el embarazo por motivos económicos, para ello se creará un programa multiministerial para acompañar a la mujer en su proyecto de maternidad, cuidando su salud y la de su hijo o hija.

El Plan de los Mil Días protegerá integralmente a las embarazadas, puérperas y recién nacidos y nacidas quienes tendrán garantizados cobertura sanitaria, alimentaria y social durante el embarazo y hasta los primeros tres años de vida del niño o niña.

Respecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la senadora Almirón -quien participó de todas las plenarias de las comisiones en donde abordó el proyecto- indicó que es “un tema de Salud Pública, pero esencialmente, es un debate sobre el derecho de las mujeres a poder decidir”.

Ana Almirón le explicó a sus pares y al país que “Corrientes fue declarada provincia “Pro-Vida” por un decreto del Ejecutivo Provincial de diciembre del 2011. “Decreto que no pasó por la Legislatura provincial, como ocurrió en Tucumán hace dos años. Así se manejan las cosas en mi Provincia: decisiones unilaterales en nombre del conservadurismo y la moral, donde los hombres deciden y las mujeres, los jóvenes y las disidencias acatamos”.

La legisladora recordó que en Corrientes “no existe ley de Paridad de Género” y se vive un “constante asedio policial” a la militancia por los derechos de la mujer y de las minorías. Denunció que no hay protocolo ILE propio ni adhesión al nacional y que las niñas madres -producto de violaciones- representan casi el 20% de los partos anuales y junto a las otras provincias del NEA que “tienen las tasas de fecundidad temprana de niñas y adolescentes más altas de este país, según los datos de la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras de la Salud”.

“En Corrientes las jóvenes no pueden votar, pero si son obligadas a ser madres a los 11 años”

La senadora oriunda de Paso de los Libres expuso que “en Corrientes tampoco tenemos Voto Joven, y qué paradoja porque plantean que los y las jóvenes no tienen la capacidad para votar, pero si las niñas se pueden convierten en madres a los 10, 11 y 12 años, esa es la realidad de mi provincia “Pro Vida”, comparó la Senadora Nacional.

Ana Almirón recordó el doloroso caso de la niña madre de Monte Caseros (Corrientes) que conmovió a la opinión pública nacional porque fue obligada a gestar un embarazo producto de una violación intrafamiliar y obligadas a parir en condiciones de vulnerabilidad. “Sin implementación de la ESI en las escuelas, sin acceso a métodos anticonceptivos, sin protocolo ILE, las gurisas correntinas son obligadas a parir y a ser madres a los 10, 11 y 12 años. Eso es lisa y llanamente la idea de la “mujer incubadora”, señaló la legisladora del Frente de Todos.

La Senadora Nacional por Corrientes pidió que el Sistema de Salud vele “por el interés superior de estas niñas, adolescentes y de todas las personas gestantes; lo que implica abandonar el paradigma que las revictimiza, sometiéndolas a maternidades forzadas. Cursar un embarazo completo cuando no es deseado, es en sí mismo un acto de tortura”, sentenció.

Tambipen recordó que cuando “Argentina legisló el aborto en 1921 fueron los hombres quienes tomaron esa decisión sobre nuestros cuerpos, porque la mujer no tenía ni siquiera derecho a votar. Hoy, 100 años después, con nosotras sentadas en estas bancas, retomamos la misma discusión y decimos que la maternidad será deseada o no será”.

La IVE es Justicia Social

En su encendido discurso de acompañamiento a la IVE, desató aplausos dentro del recinto y afuera del Congreso donde una marea verde acompañó el tratamiento del proyecto, Ana Almirón indicó: “Decir que la maternidad será deseada o no será, es que la mujer pueda decidir. Es que podamos elegir nuestro plan de vida. Es tener soberanía sobre nuestros cuerpos. Es poder ejercer la autonomía que no es solo un derecho, es una condición de la dignidad humana. Es decirles a las mujeres y personas gestantes de la Argentina que si toman la decisión de no seguir con un embarazo no deseado, no se van a morir en el anonimato y la clandestinidad”.

La legisladora correntina indicó que a las mujeres que deciden no continuar con un embarazo no deseado, “el Estado las debe acompañar” e interpeló a sus pares al preguntarles “¿Qué vamos a hacer Senadores y Senadoras, las vamos a acompañar o vamos a seguir escoltándolas a la comisaría o en el peor de los casos, a la morgue”.

Por eso le pidió a sus pares y sus compañeros/as del Bloque: “el Peronismo no puede dejar que la clandestinidad sea cruenta con las mujeres pobres porque no pueden pagar lo que sí pagan las ricas en una clínica privada. Esta ley es Justicia Social compañeras y compañeros. Y así como en el 2018, hoy les repito una frase que hizo que me enamorara de la política: “no podemos ser el ala progresista de un partido conservador”, les indicó Ana Almirón.

La presidenta de la Comisión de Legislación del Senado Nacional indicó que la IVE es Justicia Social porque otorga “igualdad al acceso a la salud para mujeres pobres y ricas; porque iguala en posibilidades de la preservación de la vida de la mujer, de las niñas y adolescentes. Pero por sobre todo, es Justicia Social porque equipara con empatía la desigualdad de origen, es el Estado presente cuidando la salud de todas. Con esta ley no habrá más o menos abortos, lo que habrán serán menos chicas muertas. Lo demás es educar, no legislar. ¡Será ley!”, cerró Ana Almirón mostrando un pañuelo con la insignia de Niñas, No Madres.