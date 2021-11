“En el 2023 va a haber un gobierno peronista nuevamente”

El senador José Emilio Neder dialogó con Radio Panorama y abordó numerosos temas de actualidad política y en torno a las elecciones de noviembre.

El titular del PJ en la provincia y senador José Emilio Neder, mantuvo un extenso diálogo con Radio Panorama durante el cual vertió numerosas consideraciones en torno a la actualidad política y económica del país y la provincia, así como de las elecciones generales de noviembre, donde la provincia elegirá gobernador, diputados nacionales y provinciales, dos intendentes y comisionados municipales.

En primer término se refirió a la decisión del Partido Justicialista de llevar una lista de diputados provinciales separada dentro del Frente Cívico. Al respecto, informó que se trata de «una decisión tomada con el gobernador Zamora para llevar adelante nuestra identidad política. Cada uno de los partidos que integramos el Frente Cívico trabaja para obtener la mayor cantidad de votos, los peronistas queremos ganar. Los disensos respetuosos es lo que más consolida este Frente Cívico«.

«El Frente Justicialista ha puesto sus candidatos y los va a defender. Me parece razonable que haya un posicionamiento desde lo ideológico para sostener -en el marco de unidad en la provincia- este proyecto construido por Gerardo Zamora. Todos hemos vivido la logística de crecimiento y desarrollo que ha tenido esta gestión. Eso vamos a defender los santiagueños para seguir proyectando. Lo que vamos a hacer para adelante será mejor, yo comparto esa idea. Queremos que el santiagueño se sienta feliz teniendo progreso y desarrollo económico como lo viene teniendo durante los últimos años», agregó.

Consultado en torno a las participación que se aguarda de la ciudadanía durante los próximos comicios, consideró que será mayor que en la PASO cuando «estábamos en plena pandemia y la gente ha tenido miedo de salir. Tampoco hemos podido tener presencia activa, hoy tenemos actos presenciales y eso marca una diferencia con la elección anterior. La participación da otro impulso, con los dirigentes comprometiéndonos personalmente ante la gente».

Abriendo el abanico a la realidad del Gobierno Nacional, Neder consideró que los resultados de las PASO han llevado al presidente a «tomar nota y se han producido los cambios en este sentido. Se puso gente con compromiso y criterio de gestión».

«La prensa le ha dado un carácter nacional a una elección que no lo tiene. En Santiago no se vota al candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires. No puedo echarle la culpa a Buenos Aires si yo no llego con mis números y viceversa», consideró.

El legislador anticipó además que en el 2023 «habrá un gobierno peronista nuevamente«.

«El peronismo va a ganar la elección, sin dudas. No hablo de reelección, sino que va a ganar el peronismo. La sociedad nos ha querido hacer un reclamo de cosas que no estábamos haciendo y ahora las haremos. Está bien que nos reclame con tiempo, porque nos da dos años para recomponer esta realidad. Tenemos fuerza política y capacidad política de gestión para hacerlo», destacó finalmente.