“En el 5G, la calidad de la oferta china está probada”

Sabino Vaca Narvaja: China no es una improvisada en el ámbito tecnológico. Para el gobierno chino, la tecnología es una prioridad nacional. Desde inicio de los años 80 persigue una estrategia orientada a la inversión en investigación y desarrollo, planificada estatalmente. Con la crisis de 2008-2009, Beijing amplió los incentivos a sus políticas de largo plazo en materia de investigación y desarrollo (I+D) lo cual hace que hoy sea el segundo país con mayor gasto en ese rubro después de los Estados Unidos. Eso la hace una potencia global e innovadora y, principalmente, le ha permitido reducir la dependencia tecnológica sobre todo en lo que respecta a algunas industrias estratégicas como las energías renovables, las tecnologías de la información y la biotecnología, entre otras. Pero, esencialmente, esas mismas políticas han hecho que hoy China lidere la carrera tecnológica por el 5G.

P.: ¿Qué usos se le está dando a esta tecnología en China?

S.V.N.: Está teniendo mucha aplicación en edificios, hogares y ciudades inteligentes, video 3D, trabajo y juegos en la nube, cirugía a distancia, realidad virtual y aumentada, y comunicaciones masivas de máquina a máquina para la industria de la automoción y vehículos sin conductor. China ya está operando el 5G y lo está aplicando a un sinnúmero de situaciones, lo cual me permite afirmar que la fortaleza de la oferta china está más que probada.

P.: ¿Argentina en qué punto de la utilización de esta tecnología está?

S.V.N.: A través del ENACOM, el Gobierno está avanzando en el proceso de transformación en materia de telecomunicaciones. Ya se iniciaron algunas pruebas focalizadas utilizando la tecnología 5G con el objeto de comenzar a disminuir la brecha digital, de las que participaron las empresas Ericsson, Huawei y Nokia. No obstante, siempre es importante recalcar que los que eligen con qué tecnología avanzar son los operadores de telecomunicaciones, llámense Telecom, Telefónica, Telmex, etc. Lo mismo que sucedió con las anteriores generaciones tecnológicas de telefonía móvil. El Gobierno, en todo caso, va a generar el marco regulatorio y controlar que éste se cumpla, pero no define quiénes son los fabricantes que proveen las redes a los operadores. El 5G es un estándar global. Entonces pregunto: ¿por qué no avanzar con la mejor tecnología?

P.:¿En qué otros proyectos se está trabajando para la llegada de inversiones chinas?

S.V.N.: En materia de inversiones se está avanzando, por ejemplo, en el desarrollo energético. Actualmente se está trabajando en la ampliación del parque fotovoltaico Cauchari con financiamiento del Eximbank y la colocación internacional de un bono verde. Con la construcción de Cauchari IV y V, se prevé que la provincia de Jujuy alcance en un 100% el autoabastecimiento eléctrico. También recobraron impulso las represas patagónicas, que son las obras hidroeléctricas más importantes del país y la región. Otro proyecto relevante en el que se está trabajando es la construcción de la IV Central Nuclear Atucha III, también hay empresas chinas interesadas en invertir en gasoductos para Vaca Muerta y en el desarrollo del litio. Además de la energía hay iniciativas en obras públicas como la construcción de acueductos, corredores viales, plantas potabilizadoras. También estamos trabajando en la concreción de los corredores bioceánicos en el norte, centro y sur del país.

P.: ¿Podría Argentina sumarse al proyecto de la ruta de la seda?

S.V.N.: Estamos trabajando activamente en ello. El año próximo se cumplirá el 50° aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Argentina y China, lo cual otorga el marco propicio para que Argentina ingrese al megaproyecto chino. Hay que aprovechar la inmejorable relación que existe entre los países, vigorizada y consolidada durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. La inclusión en la Iniciativa de la Franja y la Ruta puede atraer fuentes de financiamiento adicionales tanto de bancos como de fondos específicos como el Silk Road Fund o el Silk Road Center que cuentan con líneas de crédito enfocadas en el financiamiento de proyectos de infraestructura para el desarrollo. Argentina requiere seguir creciendo en ese aspecto, y el ingreso en la Iniciativa puede apalancar el financiamiento de obras claves.

P.: ¿Puede volver a ampliarse el Swap?

S.V.N: Es algo que, de ser necesario, evaluará el presidente del Banco Central llegado el momento. En mi opinión, la renovación del swap de monedas el año anterior, sin el requisito de mantener el acuerdo stand by con el FMI, demuestra que China es un socio clave para la recuperación argentina. El gesto de China debe interpretarse como un aval a las negociaciones ante el FMI. Por otra parte, es de esperarse que, tras la firma el pasado mes de julio del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Bilateral con el Banco Popular de China, que firmaron Miguel Pesce, titular del Central, y Yi Gang, del Banco Popular Chino, se produzca un mayor fortalecimiento de las condiciones financieras para dar soporte al comercio y la inversión entre ambos países. Como resultado del acuerdo, Argentina pagó los últimos lotes de vacunas contra la covid-19 adquiridas a la empresa Sinopharm en yuanes. Al no tener que convertir las monedas en dólares estadounidenses, se reduce el costo de las transacciones. En un futuro, esto podría extenderse a todo el comercio bilateral.