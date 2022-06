En el AMBA, el boleto mínimo de colectivo pasará a costar $25,20

El tramo más utilizado de 3 a 6 kilómetros aumentará de a .

La tarifa mínima del colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pasará a costar $25,20 para el tramo de 0 a 3 kilómetros mientras que el más utilizado -de 3 a 6 kilómetros- costará $28, de acuerdo a un plan de incremento tarifario que también incluirá los trenes, confirmó el secretario del área, Diego Giuliano.

«El aumento sería de $7,20 para el servicio común de 0 a 3 kilómetros, pasando de $18 a $25,20 mientras que el tramo más utilizado de 3 a 6 kilómetros aumentará de $21 a $28», y se hará efectivo tras las audiencias correspondientes, explicó el Secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano en diálogo con Télam.

Frente a los cuestionamientos de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ratificó que el aumento incluye a todo el AMBA y no solamente a las 32 líneas que parten y finalizan en la Ciudad de Buenos Aires.

«Lo que planteó el gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta es insólito: plantean que no aceptan el aumento y ellos aumentaron el subte a $30», criticó Giuliano.

El último aumento en el transporte público metropolitano fue en marzo de 2019, pese a que desde ese momento hubo adecuaciones tarifarias en el del interior del país.

El nuevo aumento en las tarifas se oficializará en «20 a 30 días» aproximadamente tras un proceso de «estructura de costos» y las correspondientes audiencias públicas.

También se incluirá a los trenes metropolitanos «en el proceso de aumento» y sus valores tarifarios se conocerán en los próximos días. Uno de los objetivos, planteó Giuliano, es reducir la «distorsión» en el país entre las tarifas del interior y las del AMBA: «Hoy tenemos en el país una distorsión planteada por los gobernadores e intendentes donde el boleto en Tucumán, en Rosario y en todo el interior promedia los $70 mientras que en la Ciudad es de $18». Para Giuliano, la distorsión se debe a que durante la administración del ex presidente Mauricio Macri «hubo una eliminación del subsidio al interior» y al mismo tiempo «se enganchó al AMBA al subsidio federal». El Gobierno nacional «aumentó en los últimos dos años en un 600% el Fondo Compensador al Transporte Público de pasajeros del interior del país», agregó. Respecto de las 32 líneas de colectivos que sólo corren dentro de CABA, indicó que «los equipos técnicos de Nación y Cuidad han avanzado y ya le hemos remitido a Ciudad el borrador del acta de traspaso. Teníamos prevista una reunión para este jueves pero Ciudad pidió que sea el miércoles que viene», detalló. Además, señaló que se «está trabajando para reactivar» la Agencia Metropolitana de Transporte (AMT) como «un espacio para armonizar» políticas entre la Provincia, la Nación y la Ciudad; «pero mientras CABA no se haga cargo de su propio transporte, no tiene sentido». Por su parte, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, consideró que la suba «va a tener muy poco impacto» en los pasajeros, ya que «hoy lo que paga el usuario representa, por poner un número, el 10% del total del sistema, y el resto lo pone cada jurisdicción», en declaraciones a radio La Red. Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), dijo que «hace mucho tiempo que no se ajusta la tarifa en el AMBA, desde marzo de 2019 y desde ese entonces los precios aumentaron 3,6 veces según el Indec». Agregó en radio Continental que «lo primero que hay que debatir es cuánto cuesta al sistema, cómo se miden esos costos, si son transparentes o no y después, una vez ahí definir cuánto paga el usuario y cuánto un sistema de compensaciones». Ayer, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, adelantó que el aumento del precio de colectivo en la ciudad de Buenos Aires, al exponer ante el Senado en su primer informe de gestión en el Congreso y subrayó que no se van a «resolver de un día para el otro las asimetrías que existen, pero también hay que ver que cada uno se haga cargo de lo que tiene».