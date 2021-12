“En el bloque de Negri jamás hubiésemos dejado que un diputado viaje” – NCN

La diputada nacional Karina Banfi, que integra el bloque de la UCR que lidera Mario Negri, opinó sobre el viaje al exterior de su par Gabriela Brouwer de Koning, radical como ella, pero que pertenece al bloque Evolución que preside Rodrigo De Loredo: “Hay un grupo de radicales que decidió no estar en el bloque que conduce Mario Negri. Esta persona pertenece al otro bloque, que se ha denominado Evolución. Te puedo asegurar que nosotros, en el bloque de Mario Negri, estuvimos todos y jamás hubiésemos dejado que un diputado viaje, teniendo en consideración la paridad que existe entre los bloques y ante temas tan sensibles como son los impuestos de los argentinos”.

En diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad, resaltó: “Jamás si hubiese pertenecido al bloque de Mario Negri se lo hubiésemos permitido. Casi obligadamente, tendría que haber participado de la sesión”. “Lo que faltó fue compromiso y disciplina. Leía algunos comentarios de que igual iba a desempatar Massa. Bueno, los costos políticos tratan de eso. Es parte del juego: no nos da lo mismo que desempate o no desempate el presidente de la Cámara”, expresó.

Por otro lado, manifestó su postura sobre el pasaporte sanitario: “Yo estoy en contra. Es una medida muy mal hecha, que trae más inseguridades que certezas. Le pide al privado que tenga un poder de policía que solo lo puede tener el Estado con una vacuna que no es obligatoria. Es un gobierno que no se hace cargo de los costos de algunas decisiones políticas de las que, quizás, todos estaríamos de acuerdo. Lo que yo estoy viendo es que hay mucha desorganización”.