«En el día de ayer se realizaron unos 1600 test, Malbran hizo solo el 9 por ciento» – NCN

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró en la comisión homónima del Senado que la Argentina «va menos mal que otros países» en la contención del contagio del Coronavirus y advirtió que gracias a ello «la mitad de las camas de Terapia Intensiva seguían sin estar ocupadas».

«No digo que vamos bien. Vamos menos mal que otros países. Y eso es porque tomamos las medidas todas juntas», agregó el funcionario.

En una videoconferencia que compartió con senadores de la Comisión de Salud de la Cámara alta, el ministro dijo que gracias a la cuarentena decretada por el gobierno nacional sólo el cincuenta por ciento de las camas de Cuidados Intensivos estén ocupadas.

«Tenemos la mitad de las camas vacías porque pedimos que lo que fuera postergable, se postergara. Sin cantar victoria, sin euforia, el sistema tiene hoy una capacidad de respuesta mucho mejor que hace dos meses», aventuró el jefe de la cartera de Salud.

Por otro lado, defendió la cantidad de tests que se hacen en la Argentina al decir que se está «haciendo bien la relación muestras-positividad».

«El porcentaje de positividad de test ayer fue del 11,62 por ciento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que si de cada diez casos se sabe que uno es positivo, implica que se está haciendo bien la relación muestras-positividad. Se está haciendo la cantidad de muestreos útiles», señaló.

El funcionario comentó que «en el día de ayer se realizaron unos 1600 test, en unos 142 laboratorios de todo el país. Lo que demuestra que la descentralización de las mediciones se está realizando con éxito. Ayer el Instituto Malbrán hizo tan solo el 9% de todas las pruebas que se tomaron en el país».

También comentó que «el porcentaje de casos positivos de ayer alcanzaron al 11 por ciento del total de las muestras» y que «la Organización Mundial de la Salud dice que cuando de cada 10 test hay 1 positivo, se están haciendo bien las cosas. Brasil, por ejemplo, tiene un 21 por ciento de casos positivos sobre la cantidad de muestreos diarios».

«El equipamiento más critico es el barbijo quirúrgico, el N95. Si una provincia decide que se use barbijo en la vía pública está bien, pero por favor que el N95 se resguarde para el trabajador específico que lo requiere», pidió Gines.

Luego de recordar que había 2.493 casos de Coronavirus, de los cuales se han recuperado unos 600 y que 117 pacientes se encuentran actualmente internados en terapia intensiva; el ministro describió la infraestructura disponible para enfrentar la enfermedad. Y así fue que comentó que desde el lugar desde el que hablaba con los legisladores se tenía «un catastro de camas de todo el país y las curvas que la enfermedad estaba teniendo en cada provincia».

Recordó que antes del comienzo de la pandemia «teníamos disponibles unas 8.500 camas de cuidados intensivos. Gracias a la cuarentena y las medidas tomadas por el gobierno se logró que las camas que habitualmente están ocupadas en un 80 por ciento, en la actualidad tengan un uso del 50 por ciento.»

En la respuesta a las inquietudes de los senadores, González García sostuvo que «todavía la propagación del virus está más influenciada por la gente que viene del exterior que por la circulación local. Eso hace que lamentablemente a veces parezca antipático las demoras que está teniendo el regreso de argentinos que están fuera del país».

En su informe, el funcionario resaltó que «se está coordinando lo público con lo privado y estamos distribuyendo muchos insumos. Hemos distribuidos más de 500 respiradores. Se ha intensificado la capacidad de producción nacional de respiradores. A fin de abril tendremos unos 9 mil respiradores y al ritmo que está produciendo la industria local, unos 120-130 por semana, llegaremos a tener una tasa muy alta, como la que tienen los principales países del mundo».

Ginés González García también afirmó: «Yo le tengo más miedo a la crisis del factor humano que a la infraestructura, porque el factor humano tiene una tasa muy alta de riesgo. Por eso hemos dado incentivos económicos al personal de la salud y hemos distribuido a las provincias, retrovirales, como un antipalúdico antiguo que se está utilizando como terapia».

A la recurrente pregunta de los senadores nacionales sobre lo que se puede esperar de la evolución del Coronavirus, González García fue contundente. «Cómo salimos de esta enfermedad, no lo sé. Y algunos ejemplos mundiales que se mostraron como exitosos, como Japón y China, están ahora con un rebrote de casos. La vacuna va a demorar. Y no me parece que se la consiga en menos de un año. Quizás por el lado de los medicamentos tengamos más logros, pero eso no termina con el virus», concluyó.

El encuentro finalizó abruptamente ya que el Presidente de la Nación recla¿ó la presencia del ministro para analizar el protocolo que regirá el funcionamiento de los mecanismos de pago electrónico con locales a la calle.