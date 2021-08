“En el Gobierno de Macri logramos parar la quita de los adicionales por zona en las asignaciones y en las jubilaciones” – NCN

El diputado nacional Gustavo Menna, precandidato a un nuevo mandato por la lista “Juntos Por el Futuro”, recordó que durante el Gobierno de Mauricio Macri también defendió los intereses de Chubut, pese a hacer sido parte de la coalición como referente del radicalismo. Fue cuando se quiso reducir por decreto el adicional por zona en las asignaciones familiares, y cuando en el presupuesto de 2019 estaba prevista la quita ese adicional para las jubilaciones. Ambas decisiones fueron revertidas.

“Cuando tuvimos que plantarnos, nos plantamos”, pese a haber sido el Gobierno “de una coalición que integramos”.

“Uno de los más graves errores de Macri es que dijo, a poco de asumir, que Cambiemos fue una coalición electoral y no de Gobierno”, sostuvo Menna, que sin embargo reconoció: “Uno se tiene que hacer cargo, porque si no, parece que se nace todos los días. No es así. La clase política en general se tiene que hacer cargo de esa actitud”.

En este sentido recordó: “Cuando me tocó votar cuestiones que no compartía, lo expuse. Cuando el expresidente dictó el decreto 702, en 2018, nos había reducido los adicionales por zona de las asignaciones familiares. Era un golpe durísimo para los que cobraban la AUH pero también para los empleados en relación dependencia con hijos”.

“Ese mismo día -agregó- con Lorena Matzen, de Río Negro, y Roxana Reyes, de Santa Cruz, presentamos un proyecto para derogarla”.

Recordó además que al día siguiente “nos convocaron a Casa Rosada. Salvo el Presidente, estaban todos, ministros y el titular de la ANSES. Fue una reunión obviamente tensa, pero nos mantuvimos firmes”.

“Nos apoyó la autoridad del bloque de la UCR, que entendió que para la Patagonia era muy grave”, dijo, y añadió que luego de esa reunión “salió un decreto suspendiendo la medida. Y al mes se derogó”.

Recordó además que “en el proyecto de Presupuesto 2019 venía la quita de zona para las jubilaciones patagónicas. Y también una modificación en las exenciones de Ganancias en la cuarta categoría para los trabajadores petroleros. Les dijimos a las autoridades de bloque que no íbamos a acompañar estos artículos. Y terminaron eliminándolos. Ni llegaron a tratarse, se quitaron antes”.

Infraestructura

Indicó en este contexto que el de Macri “fue un Gobierno con claroscuros pero hizo obras de infraestructura importantes, en lo que es el día y la noche con este Gobierno”.

Al respecto enumeró como ejemplos “la construcción de la pista del aeropuerto de Trelew, el nuevo aeropuerto de Comodoro, la ampliación del muelle de cruceros en Madryn, la ampliación del puerto de Comodoro, el inicio de la ampliación del aeropuerto de Esquel y las ampliaciones del gasoducto cordillerano y patagónico”.

En cuanto a esta última obra dijo que el intendente de Esquel y actual precandidato a senador por “Juntos Por el Futuro”, Sergio Ongarato, mencionó que “cuando asumió en 2015 no se podía hacer una conexión domiciliaria de gas nueva en Esquel ni en ninguna localidad cordillerana”.

“De Vido había firmado tres convenios, adelantó fondos a través de las municipalidades de Bariloche y El Bolsón, pero no había un solo caño puesto. Ese año hicimos gestiones, Ongarato también gestionó mucho. Y en enero 2019 esa obra se inauguró y se regularizó la situación, algo vital, sobre todo en esa zona”, comentó.

A esto, Menna sumó las inversiones en energías renovables. Al respecto dijo que “en 2015 Comodoro tenía 30 unidades de generación móvil desparramadas por la ciudad, porque si no, nos cortaban la luz. Y el Parque Eólico Manantiales Behr, que se inauguró en 2018, es lo que nos viene salvando de esa fragilidad energética, de no tener un nodo de acceso a la línea de 500”.