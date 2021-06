En el gobierno insisten que hoy no hay un proyecto de ley para reformar el sistema de salud

En el gobierno insisten en que no hay ningún borrador para “integrar” a los tres subsectores del sistema de salud, el público, el privado y el de las obras sociales, pero que en la post pandemia podrían instrumentarse cambios devenidos de la complementación que se viene observando desde el año pasado en la red sanitaria para hacer frente a la emergencia del coronavirus.

El pasado lunes Cristina Kirchner volvió a reclamar la integración de los tres subsistemas que existen -el público, el de las obras sociales y de las prepagas y clínicas privadas-, en un discurso realizado frente al hospital de Niños de la Plata, en el que concluyó que la emergencia por la pandemia de alguna forma terminó unificando al sistema «a las patadas y a la fuerza». En un mensaje hacia el oficialismo, dijo que “lo peor que puede pasarle a la sociedad o a un gobierno es negarse a discutir lo evidente”.

A diferencia de otras espinosas declaraciones de la ex presidenta, esta vez no hubo mayor repercusión en Casa Rosada. “Hoy no hay ningún borrador de proyecto pero si somos inteligentes cuando pase la pandemia tendríamos que generar cambios para hacer más eficiente al sistema”, explicó en las últimas horas un funcionario, con despacho en el palacio gubernamental.

Sí hubo un trabajo de hace unos años elaborado por la fundación Soberanía Sanitaria referenciada en el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, el funcionario que hace algunas semanas intentó cubrir cuatro gerencias de la Superintendencia de Servicios de Salud, para adentrarse en los números que hoy maneja la seguridad social en el país. Esa medida fue resistida por la CGT que, tras las declaraciones de Cristina, no obstante, mostró un tono conciliador con las expresiones de la Vicepresidenta.

Con todo, dicha reforma necesitaría para ver la luz una ley del Congreso. Y hoy el oficialismo no tendría votos para impulsar una iniciativa de tal magnitud que es resistida por los diputados del Frente de Todos referenciados en los sindicatos. Con una mayoría clara en Diputados, hoy el gobierno no ha podido sancionar la denominada “ley pandemia” y los cambios en el Ministerio Público Fiscal. Por ello, en el oficialismo deslizan que la reformulación de la Salud es un debate que quedará, al menos, para después de las elecciones.