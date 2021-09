En el marco del Día de la Industria, Dulce Granados visitó la empresa “Surfrigo”

La Primera Candidata a Concejala por el Frente de Todos Ezeiza, Dulce Granados, visitó la Empresa “Surfrigo”, que le brinda trabajo a 300 personas en su sede radicada en Ezeiza y expresó: “Es una de las 260 empresas que componen el pujante sector productivo, que desde hace 25 años promovemos en Ezeiza generando oportunidades para trabajadores e instancias de desarrollo para empresarios”.

En el marco del Día de la Industria, la Presidenta del HCDE, además, recorrió las instalaciones de la empresa dedicada a la logística y distribución de cargas refrigeradas y secas, junto a su titular, Matías Eliceche y Concejales y Concejalas del Honorable Concejo Deliberante, donde destacó “Celebrar este día en plantas que producen y generan empleo no es casualidad, son el resultado de las políticas públicas de un Gobierno que apuesta a un modelo de país que piensa en la gente”.

El titular de la empresa, agradeció el apoyo que le brindó Ezeiza para radicar su centro logístico, el acompañamiento para que puedan seguir creciendo y la seguridad con la que pueden desarrollar sus actividades en el Municipio.

Y destacó, que muchos de sus empleados para capacitarse iniciaron y finalizaron sus estudios en la Universidad de Ezeiza.

“Cada Empresa que se radica en nuestro Municipio para nosotros es un logro. Ezeiza es, orgullosamente, ejemplo de la recuperación económica que ya estamos viviendo. Ese es el camino que iniciamos y el que vamos a seguir fortaleciendo”, finalizó Dulce Granados.

