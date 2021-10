En el oficialismo dicen que «no está garantizado el quórum» para la ley de etiquetado – Télam

El proyecto de etiquetado frontal fija pautas para una alimentacin saludable, al obligar a la colocacin de una serie de sellos frontales en los envases de alimentos.

La diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) Florencia Lampreabe dijo que «no est garantizado en qurum» para la sesin convocada para este martes por el oficialismo para tratar, entre otras cuestiones, la ley de etiquetado frontal, y pidi a la oposicin que sea «coherente» y «cuide lo que comen los argentinos».

«No est garantizado el qurum para tratar la ley, no nos confirmaron del resto de las bancadas, esperamos que los diputados de la oposicin sean coherentes y cuiden lo que comen los argentinos», dijo Lampreabe a El Desatape Radio.

🔹Lleg la hora de dejar en claro qu intereses defendemos. A sentarse en las bancas y dar un debate frontal, de cara a la gente. Se trata de proteger el derecho a la informacin y la salud de las argentinas y argentinos. Que no nos mientan ms #EtiquetadoClaroYa pic.twitter.com/B6AN4vDIlC Florencia Lampreabe (@FlorLampreabe) October 4, 2021

El oficialismo aspira a reunir qurum para tratar esa ley junto con otros proyectos consensuados, en una sesin especial convocada por el FdT que marcar la vuelta al cuerpo legislativo de la presencialidad plena, interrumpida por la pandemia de coronavirus.

Entre los temas de la sesin, el oficialismo incluy el proyecto de etiquetado frontal, que cuenta con media sancin del Senado y fija pautas para una alimentacin saludable, al obligar a la colocacin de una serie de sellos frontales en los envases de alimentos.

En este sentido, Lampreabe remarc la importancia que tendr la discusin en el Congreso y advirti que «a fin de ao el proyecto de etiquetado pierde estado parlamentario», por lo tanto de no votarse «volvemos a foja cero».

«El etiquetado frontal no es una innovacin argentina, se aplica en muchos pases y tiene muy buenos resultados», indic Lampreabe.

La legisladora consider que «hay una resistencia para sancionar la ley y otra para cumplirla» y agreg que «la reglamentacin depende del Ejecutivo pero s corresponde a las empresas cumplir con las regulaciones».

Finalmente, Lampreabe destac que «es importante que la ciudadana est mirando el Congreso para que eso ocurra».

Leonardo Grosso asegur que «hay un lobby muy fuerte» de las empresas de la industria alimentaria. (foto Julin lvarez)

Por su parte, el diputado nacional Leonardo Grosso (Frente de Todos) asegur que «hay un lobby muy fuerte» de las empresas de la industria alimentaria para evitar el debate de la ley de etiquetado frontal, y denunci que Juntos por el Cambio «se hace eco de los intereses» de esas empresas y «van en contra de la poblacin».

«Hay un lobby muy fuerte por parte de algunas empresas de la industria alimentaria en contra de este proyecto, y vienen presionando a los distintos diputados y diputadas. Juntos por el Cambio, se hace eco siempre de los intereses concentrados y sobre todo cuando van en contra de la poblacin», afirm Grosso en declaraciones formuladas a Radio del Plata.

«Cuando hay un grupo econmico o algn poder concentrado que hace lobby en el Congreso, ellos se suben enseguida a defender esos intereses», agreg, tras pedirles «responsabilidad» y llamarlos a «sentarse a debatir y que si no estn de acuerdo con algo del proyecto que lo digan porque para eso est el Congreso».

Grosso dijo que a pesar de la «fuerte resistencia» de Juntos por el Cambio, su bloque trabajar «para construir la mayora».

El diputado nacional Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) asegur que «hay un lobby muy fuerte» por parte de las empresas de la industria alimentaria para evitar el debate de la ley de etiquetado frontal, programado para maana pic.twitter.com/tZc9ZO94vv Agencia Tlam (@AgenciaTelam) October 4, 2021

«Vamos a hacer todo lo posible. Hay un amplio consenso en la sociedad y en una parte de los sectores de la poltica», asever.

A su vez, record que el proyecto, que ya obtuvo media sancin en Senadores, pierde estado parlamentario en noviembre, y defini que el «eje central» de la ley «tiene que ver con la salud de la poblacin«.

En este sentido, sostuvo que «el Estado tiene que regular» y resalt algunos porcentajes que fundamentan la necesidad de la ley, como que «solo el 13 por ciento de la poblacin entiende qu es lo que dice la etiqueta atrs» y que «el 75 por ciento del azcar y la sal de ms que se consume, est dentro de los productos que se compran».

«La ley de etiquetado pone en la mesa qu tienen los alimentos», defini Grosso y agreg que con la ley «todos los productos comestibles que se vendan en los supermercados o kioscos, tienen que tener una advertencia visible sobre los nutrientes crticos que tienen» para que la «eleccin» de qu consumir sea «informada».

Este Martes vamos a tratar en el Congreso la Ley de Etiquetado Frontal. Le pedimos a todos los bloques de la oposicin que den quorum, para poder avanzar ante una situacin que afecta silenciosamente la salud de todos los argentinos y argentinas. #EtiquetadoClaroYA pic.twitter.com/eSC8XuJFEO Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) October 3, 2021

«En el mundo uno de los problemas ms importantes es el crecimiento de la obesidad, la diabetes en los nios, y eso tiene que ver con los alimentos que consumimos, que estn ms direccionados a los intereses de las compaas de los productos alimentarios que a los intereses de los consumidores», concluy.

Cecilia Moreau asegur que es necesario sancionar la Ley de etiquetado frontal porque «se pueden prevenir enfermedades serias».

En tanto, la diputada nacional del Frente de Todos Cecilia Moreau asegur que es necesario sancionar la Ley de etiquetado frontal porque «se pueden prevenir enfermedades serias» y destac que «la ley regula publicidades engaosas».

«Con esta ley podemos prevenir enfermedades serias que estn apareciendo en los chicos, que hoy en la Argentina es un problema serio», dijo la legisladora en declaraciones formuladas a Radio Provincia.

Agreg que con esa norma se estara dando «un paso adelante» y record que, incluso, la iniciativa «regula publicidades engaosas».

Moreau advirti tambin que «la mal nutricin afecta a los sectores de ms bajos ingresos» y precis que en la Argentina «ms medio milln de chicos» estn en esa situacin, por lo cual remarc la necesidad de «una fuerte campaa educativa» para explicar los fundamentos de la ley.

“No hay ningn argumento para que Juntos por el Cambio no venga a sesionar. Creo que no va a ocurrir, no van a cometer ese error porque estamos dando un paso para adelante”, concluy Cecilia Moreau.