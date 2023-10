‘En esta elección es la derecha o son los derechos de nuestro pueblo’

«Nada peor que la casta del poder económico. Nos trajeron al FMI»: señaló el gobernador. Foto: Prensa Gobierno Provincia de Buenos Aires.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a la reelección por Unión por la Patria (UxP), Axel Kicillof, encabezó este domingo dos actos en Morón y Moreno, donde dijo que «esta elección es la derecha o son los derechos de nuestro pueblo» y sostuvo que «nos jugamos los próximos 10 o 20 años» por lo que «hay que seguir por este camino, el de Unión por la Patria».

«Hay que llenar las urnas no de votos, si no de derechos que tenemos que conquistar. No es con menos Estado, es con más Estado presente en los barrios. Faltan pocos días y esta elección no se discute ni dirime en las redes y no en los canales de televisión, se define con el pueblo en la calle, defendiendo lo que conquistamos», manifestó Kicillof en el acto que se hizo en el Club Indios de Moreno.





El gobernador sostuvo que «esta elección es la derecha o son los derechos de nuestro pueblo» y afirmó que «nos jugamos los próximos 10 o 20 años» por lo que «hay que seguir por este camino, el de Unión por la Patria».

Kicillof, que estuvo acompañado por la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y funcionarios de su Gobierno, entre ellos su asesor Carlos Bianco y el ministro de Trabajo, Walter Correa, destacó al ministro de Economía y candidato a presidente de UxP, Sergio Massa, y expresó: «Vemos en la tele a Milei, a la Bullrich decir que hay que aplicar esas políticas y no conozco nada peor que esa casta del poder económico. Nos trajeron al FMI, el mismo que sacó de una patada Néstor Kirchner».

«Macri, Bullrich, Larreta se hacen los distraídos, los inocentes, pero ante esta situación tan compleja, la deuda que nos dejaron, y ahí digo que el pueblo no es tonto y sabe que hay que tener la valentía que tuvo Sergio Massa cuando le dijo al Fondo que no nos iban a bajar la palanca. Necesitamos coraje ante los acreedores y respuestas para el pueblo. Es Sergio Massa nuestro próximo presidente», aseveró.

El gobernador también resaltó que «nada se transforma si no es con dedicación, con laburo y con amor por nuestro lugar» y señaló que «nos quieren vender otra vez espejitos de colores. Nos proponen privatizar y arancelar todo, a otro lado con ese verso. Tiene que haber Estado presente, el resto es abandono, sufrimiento».

«Está bien que existan empresas privadas, pero para nosotros por más que griten no nos sacarán de la cabeza que detrás de un derecho hay un deber. No es con menos Estado que se resolverán los problemas», expresó y dijo que «no nos fijamos en el gasto, nos fijamos en la necesidad de un derecho postergado. Hay mucho para hacer, mucho que falta y no vamos a barrer los problemas debajo de la alfombra».

La intendenta de Moreno, por su parte, puntualizó que «en cada barrio de Moreno celebramos la llegada de la obra pública» y afirmó que «ahí había olvido, abandono, que es el sentimiento más difícil de superar, era el abandono del Estado, en los barrios humildes, en nuestras escuelas. A los que se jactan de que eso les importa, es mentira, lo que les importa es la ruleta financiera, no los más humildes».

Más temprano en el club Deportivo Morón, el gobernador y el intendente Lucas Ghi, junto al titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella participaron de un acto ante más de 5 mil vecinos, donde Kicillof manifestó: «La oposición no nos conoce si piensa que nos vamos a asustar y a esconder, nosotros vamos a seguir recorriendo todos los barrios de la provincia de Buenos Aires»-

«Faltan pocos días para la elección y nuestra obligación es conseguir que todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires tome dimensión de lo que está en juego: no solo están en riesgo los derechos conquistados luego de tantos años de lucha, sino también las peleas que tenemos que seguir dando en los próximos años».

«Aquí en Morón conocen muy bien las ideas de la derecha: con las empresas de Mauricio Macri detrás, quisieron cobrarles a todos los vecinos y vecinas por el derecho a los servicios de saneamiento», señaló el gobernador y agregó: «Cuando ese escándalo se terminó, llegó a este municipio un gobierno que tiene como único destinatario de sus políticas al pueblo que representa: fue un honor para mí acompañarlos en esta etapa en la que pudimos garantizar el 100% de cloacas en el distrito, gratis y sin negocios ocultos».

Ghi, por su parte, remarcó que «nadie trabajó tanto por los intereses y los anhelos de nuestros vecinos y vecinas, ni interpretó mejor las ansias de vivir dignamente en Morón que el gobernador Axel Kicillof».