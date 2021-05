En Francia, los alumnos de secundaria retoman las clases presenciales – Télam

Debido a que la situacin epidemiolgica igual es delicada, se mantendr en las aulas un estricto protocolo.

Francia reabri este lunes las escuelas secundarias y levant la prohibicin de los viajes nacionales, como parte del plan de desconfinamiento en cuatro etapas anunciado por el presidente Emmanuel Macron

El regreso de las clases presenciales en las escuelas secundarios lleg una semana despus de las del preescolar y la primaria, donde la vuelta de los alumnos ha transcurrido sin sobresaltos, dijo ministro de Educacin, Jean-Michel Blanquer.

“A pesar de los temores, la reanudacin de la enseanza primaria ha ido bien”, dijo el ministro al diario Journal du Dimanche. Sin embargo, debido a que la situacin epidemiolgica en el pas se mantiene delicada, se mantendr en las aulas un estricto protocolo sanitario que prev la clausura inmediata de un aula cuando se detecte un caso positivo entre los estudiantes. Por otra parte, los alumnos debern alternar entre clases presenciales y a distancia, para que los establecimientos no superen un aforo de 50%.

A partir de este lunes, adems, los franceses podrn ir ms all del lmite de 10 kilmetros desde el hogar que rigi durante cuatro semanas, aunque seguir rigiendo un toque de queda de 19 a 6.

Francia es uno de los pases de Europa ms afectados, con ms de 104.000 muertes y unos 5,6 millones de casos ”

La semana pasada, Macron anunci el calendario de levantamiento gradual de las restricciones, luego que el nmero de contagios y hospitalizaciones por coronavirus comenzara a disminuir.

“Si la situacin mejora, podramos restablecer las clases completas para todos los estudiantes de secundaria y universidad”, dijo Blanquer.

En Francia quieren volver de a poco a la nueva normalidad.

El Gobierno distribuir tambin millones de autotest nasales en las escuelas para que los estudiantes puedan hacerse una prueba de coronavirus una vez por semana y as mantener a raya los contagios.

La prxima etapa del desconfinamiento est prevista para el 19 de mayo, con la reapertura de comercios, cines, museos, teatros y la zona exterior de bares y restaurantes, as como el paso del inicio del toque de queda de las 19 a las 21. Tambin reabrirn ese da los comercios no esenciales, as como los espacios culturales y las instalaciones deportivas, con lmites en el aforo de 800 personas en espacios cerrados y 1.000 al aire libre.

El 9 de junio, turistas extranjeros podrn ingresar a Francia con la condicin de estar vacunados o de presentar un test de coronavirus negativo.El calendario termina el 30 de junio con el fin del toque de queda nocturno y el levantamiento de la mayora de las restricciones. Sin embargo, como subray Macron, este calendario est sujeto a la evolucin de la situacin sanitaria.

El levantamiento de las restricciones se produce en un momento en el que el pas registra un descenso de las hospitalizaciones y las admisiones en las unidades de cuidados intensivos, con una cada del 13% y del 18% respectivamente en los ltimos siete das en comparacin con la semana anterior.

Sin embargo, estas cifras siguen siendo elevadas, con una media de 1.564 nuevos ingresos hospitalarios y 357 ingresos en unidades de cuidados intensivos al da en los ltimos siete das.