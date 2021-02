En Francia recomiendan aplicar una sola dosis de la vacuna a quienes ya tuvieron coronavirus – Télam

Esta semana Francia super los 80 mil muertos por coronavirus.

Las autoridades sanitarias francesas aconsejaron ese viernes aplicar “una sola dosis” de la vacuna contra el coronavirus a las personas que ya tuvieron la enfermedad, convirtindose en el primer pas que formula esta recomendacin.

Los pacientes que tuvieron Covid-19 “desarrollaron una memoria inmunolgica tras la infeccin. La dosis nica de la vacuna desempear as un papel recordatorio”, propuso la Alta Autoridad de Salud francesa (HAS), en una recomendacin que todava no recibi el aval del Gobierno.

La HAS recomienda tambin que la inyeccin sea entre los tres y los seis meses posteriores a haber tenido Covid-19, segn la agencia de noticias AFP.

“Hasta la fecha, ningn pas adopt una posicin clara sobre la vacunacin con una sola dosis para las personas que ya contrajeron Covid-19”, apuntaron las autoridades de salud francesas.

En los ltimos das, esta solucin fue mencionada en varios estudios realizados en Estados Unidos e Italia, pero an no fue evaluada por otros cientficos.

Adems de los motivos de salud, los investigadores responsables de los estudios sealaron que la administracin de una nica inyeccin a personas que ya tuvieron el coronavirus podra ahorrar dosis en un contexto de escaso suministro.

Desde que inici su campaa de vacunacin con personal de primera lnea y luego extendida a los mayores de 75 aos, se aplicaron poco ms de 146.000 dosis.

Hasta ahora, Francia aprob las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZneca y asegur que usar la vacuna rusa Sputnik V una vez que la agencia europea de medicamentos la apruebe.

Francia registr ms de 3,3 millones de contagios y esta semana super los 80.000 muertos por coronavirus.